Otte ryttere. Det er, hvad Danmark stiller til start med til herrernes VM i linjeløb ved Yorkshire denne søndag.

Michael Valgren, Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Casper Pedersen, Magnus Cort, Michael Mørkøv og Christopher Juul-Jensen er de udvalgte, der hopper i den danske trikot, og det er et yderst slagkraftigt hold, selvom danskerne ikke er en af favoritnationerne.

Det siger Matti Breschel, den tidligere cykelrytter og fremtidige sportsdirektør ved EF Education First.

»Det skal udnyttes på en eller anden måde. Det er ikke Danmark, der bliver kigget efter eller snakket om, når modstanderholdene lægger taktik. Så vi skal lukrere lidt på de andres taktik og så lade de store nationer lave fejlene,« fortæller Matti Breschel, der har vundet to medaljer til VM i linjeløb i løbet af sin karriere.

Alligevel er han ikke i tvivl om, at Danmark stiller med et af de bedste hold.

»Vi har jo et af de stærkeste hold på papiret. Jeg tror bestemt, at vi vil se en tre-fire danskere i pre-finalen. For mig er det Valgren, der skal køres for. Det ser ud, som om han er ved at finde benene igen. Han er en klasserytter og en endagsspecialist helt ind til benet.«

Det danske hold er dog ikke helt overset i international sammenhæng. Det internationale cyklesite Cyclingtips bider nemlig mærke i, at Danmark er en nation, der er værd at holde øje med, når der køres cykelløb søndag.

Her bliver blandt andet Jakob Fuglsang nævnt, da søndagens terræn minder om det ved Liège-Bastogne-Liège, som Fuglsang vandt tidligere på året. Derudover nævnes Michael Valgren, Magnus Cort og Kasper Asgreen som esser, der kan gøre en forskel i løbet.

Kasper Asgreen stillede op i enkeltstartsdisciplinen onsdag, men kører også linjeløbet til VM søndag. Foto: OLI SCARFF Vis mere Kasper Asgreen stillede op i enkeltstartsdisciplinen onsdag, men kører også linjeløbet til VM søndag. Foto: OLI SCARFF

Også sportsdirektør hos Deceuninck-Quick Step, Brian Holm, har god fidus til de danske drenge.

»Hvis der står en på podiet, bør det ikke undre nogen af os,« siger Brian Holm, der også tror på Michael Valgren som Danmarks bedste bud på en medalje.

»Dernæst kommer Jakob Fuglsang, som vi ikke rigtig ved, hvor står, og Mads P., der har kørt godt og vandt Grand Prix d'Isbergues i sidste uge.«

B.T. Sport og Brian Holm giver her sit bud på fem ryttere, der kan løbe med sejren i dag.

Mathieu van der Poel (24 år, Holland): »Han bliver manden, der skal slås. Det tror jeg, at de fleste vil give mig ret i, og han har haft en fantastisk sæson på trods af sin unge alder. Det er lige før, at han får Sagan til at blegne ved siden af.«

»Han bliver manden, der skal slås. Det tror jeg, at de fleste vil give mig ret i, og han har haft en fantastisk sæson på trods af sin unge alder. Det er lige før, at han får Sagan til at blegne ved siden af.« Alexey Lutsenko (27 år, Kazakhstan): »Han vandt to løb i Italien i ugerne op til VM. Han så ud, som om han kørte med en flok juniorryttere. Han kørte bare fra dem og tromlede afsted alene i 90 km. Man tænker: 'Det var fandens'. Jeg har sjældent set en, der kører ligeså stærkt, som han gjorde i Italien.«

»Han vandt to løb i Italien i ugerne op til VM. Han så ud, som om han kørte med en flok juniorryttere. Han kørte bare fra dem og tromlede afsted alene i 90 km. Man tænker: 'Det var fandens'. Jeg har sjældent set en, der kører ligeså stærkt, som han gjorde i Italien.« Greg Van Avermaet (34 år, Belgien): »Van Avermaet vandt et løb i Canada og blev nummer tre i et andet. Han har set skarp ud på det seneste.«

»Van Avermaet vandt et løb i Canada og blev nummer tre i et andet. Han har set skarp ud på det seneste.« Peter Sagan (29 år, Slovakiet): »Han er der altid, selvom han er begyndt at køre lidt mere afventende, eftersom han ikke har helt det samme skud mere. Han er begyndt at køre lidt klogere og fornuftigere. Men han vil altid være med dér, hvor det er sjovt.«

»Han er der altid, selvom han er begyndt at køre lidt mere afventende, eftersom han ikke har helt det samme skud mere. Han er begyndt at køre lidt klogere og fornuftigere. Men han vil altid være med dér, hvor det er sjovt.« Philippe Gilbert (37 år, Belgien): »Jeg tror, at vejret kommer til at afgøre rigtig meget af det. Hvis det bliver regnvejr, så hold øje med ham her. Han kører i korte ærmer, når de andre sidder og fryser.«

Linjeløbet køres søndag mellem Leeds og Harrogate i Nordengland. Oprindeligt var det planen, at rytterne skulle køre 285 kilometer, men grundet ekstreme vejrforhold har UCI valgt at forkorte ruten til 261 kilometer i stedet for.