Når nøden er størst, er hjælpen nærmest

Nu bliver Københavns Kommune tilbudt en hjælpende hånd af lillebroren Frederiksberg, så der både er plads til Tour de France og EM i fodbold i hovedstaden næste sommer.

»Vi har tilbudt praktisk hjælp. Frederiksberg har store arealer, der kan benyttes, og desuden kan man bruge Frederiksbergs byrum til markedsføring og reklame, hvis det har interesse for UEFA og ASO,« siger manden bag ideen, Balder Mørk Andersen (SF).

Byrådsmedlemmet har samlet bred opbakning blandt sine kollegaer i kommunalbestyrelsen, og tilbuddet om nabohjælp er allerede sendt til Rådhuspladsen.

...jeg har rakt ud til Frank Jensen på mail og sagt, at hvis der er noget, vi kan bidrage med, så vil vi gerne være behjælpelige... Simon Aggesen, borgmester på Frederiksberg

Senest fredag skal Københavns Kommune bekræfte overfor UEFA, om byen vil fastholde værtsskabet for det rykkede EM, der efter planen løber af stablen i Parken få dage før Tour de Frances start i København.

Organisationerne bag de to kæmpeevents - ASO og UEFA - forhandler i disse dage om, hvordan de skal dele især synligheden i København, og her kan Frederiksbergs gader, lygtepæle og arealer nu spille en afgørende rolle.

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), har nu sendt en officiel henvendelse til Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), hvor han tilbyder nabokommunens hjælp.

»Det er vigtigt for hele hovedstaden, at både EM og Tour de France kommer til København. Da vi ved, der er logistiske udfordringer, har jeg rakt ud til Frank Jensen på mail og sagt, at hvis der er noget, vi kan bidrage med, så vil vi gerne være behjælpelige.«

Frank Jensen forklarer i en mail til Simon Aggesen, at forhandlingerne er vanskelige, men at der bliver knoklet af alle parter for at sikre både EM og Tour de France i København.

»Hvis det lykkes, er det min forhåbning, at hele hovedstaden vil få glæde af de to store begivenheder,« skriver Frank Jensen, som nu kontakter sine embedsfolk for at undersøge, hvordan man kan udnytte Frederiksbergs tilbud.

Med den udstrakte hånd fra Frederiksberg ser mulighederne for en historisk folkefest i København endnu bedre ud. Efter hårde forhandlinger og juridisk rod med kommercielle og rettighedsmæssige knaster, erfarede B.T. i går, at forhandlingerne går den rigtige vej.

»Det kan sagtens lade sig gøre. Vi er tæt på at være der,« lyder en vurdering fra en kilde helt tæt på de vigtige forhandlinger, der kan gøre København til hele verdens sportsmekka i sommeren 2021.