Michael Valgren er færdig i årets Liège-Bastogne-Liège.

Det sker som følge af et grimt styrt, danskeren var involveret i med omkring 83 kilometer tilbage.

Det oplyser løbsarrangøren i en opdatering på Twitter, hvori det også fremgår, at Damiano Caruso måtte udgå.

Michael Valgren var en del af et stort styrt i feltet, og det var tydeligt, at NTT-rytteren var i store smerter, efter han røg i asfalten.

@CarusoDamiano et @MichaelValgren ont abandonné après leur chute.



Damian Caruso and Michael Valgren have abandoned after the latest crash.#LBL — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

I første omgang satte han sig dog op på cyklen igen, men det stod hurtigt klart, at han ikke kunne fortsætte løbet. Også danskerens hold, NTT Pro Cycling, bekræfter at det er slut for Michael Valgren i denne omgang.

'Styrt! Desværre er dagens mand, Michael Valgren, styrtede ret voldomt og er landet på højre side,' skrev holdet i sekunderne efter styrtet.

Og den 28-årige dansker er ikke det eneste store navn, der har måttet forlade løbet før målstregen.

Det samme måtte Greg van Averamaet efter et sammenstød med et helleanlæg, ligesom Jay McCarthy efter et sammenstød med et skilt ikke var i stand til at køre videre. I sammen omgang styrede Adam Yates, og han måtte også udgå.