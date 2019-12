Den danske cykelrytter Michael Valgren bliver far til januar.

Danskeren har teaset for nyheden på sin Instagram, hvor han fredag skrev: »Ready for the big news?« hvilket med det samme satte spekulationerne i gang.

NTT Pro Cycling-rytteren afslørede den glædelige nyhed i podcasten forhjulslir, hvor han meget afslappet lige får smidt ind, at der er en lille ny på vej.

»Jeg tager til Danmark sidst i november, og så er jeg der i 14 dage, og så skal jeg på træningslejr, og så er jeg i Danmark igen ind til nytår, og så er der formentlig en ny træningslejr, og så hvis alt går godt, så bliver jeg far en gang i start januar,« siger Michael Valgren i interviewet lavet tidligere på året.

Vis dette opslag på Instagram Are you guys ready for the big news? In a day or two I’ll make an announcement! Et opslag delt af Michael Valgren Hundahl (@valgrenmichael) den 13. Dec, 2019 kl. 7.10 PST

Det betyder også, at Valgren udskyder sæsonstarten, der ellers skulle være begyndt i Tour Down Under, men der har danskerens kone, Sissel, nedlagt veto, fortæller han.

Den gode nyhed kommer måske ikke som den helt store overraskelse, da Valgren tidligere har hintet til, at der måske kunne være en familieforøgelse på vej.

Det gjorde han blandt andet på sin Instagram-story i mandags, hvor han fortalte om et væddemål med den danske verdensmester Mads Pedersen.

»Havde et væddemål med Mads P. (Pedersen, red.) om, at han skulle hedde Mads, hvis Mads P. vandt VM. Men min kone synes ikke, vores søn kunne hedde Mads, når hendes bror hedder Mads. Så der blev nedlagt veto af fruen,« skrev Michael Valgren, der på daværende tidspunkt ikke havde offentliggjort noget endnu.

At Michael Valgren skal være far var dog ikke det eneste bud på, hvad hans 'big news' kunne være.

Danskeren kører nemlig for NTT-holdet (Dimension Data tidligere), der på rygtebasis står til at blive overtaget af Bjarne Riis, hvilket du kan læse meget mere om her.

Spekulatiornerne på de sociale medier gik derfor på, om det kunne være nyheden, som Michael Valgren lå inde med, men den må vi altså vente på lidt endnu.

Indtil videre kan vi bare ønske Michael Valgren og hans kone Sissel stort tillykke med den glædelige nyhed.