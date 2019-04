Michael Valgren er et velkendt navn i cykelverdenen. Men det kunne være endt helt anderledes.

For den 27-årige dansker har et par gange været tæt på at stoppe karrieren. Det fortæller han i et interview med Euroman.

Tiden skal skrues otte år tilbage, hvor en 19-årig Valgren havde det svært. Både i skolen og privat.

»Den vinter var jeg faktisk stoppet. Jeg sagde til min mor, at nu gad jeg ikke cykle mere. Jeg syntes, det hele var belastende,« siger cykelrytteren, der dengang havde en mild vinterdepression. Han forsøgte at feste den væk, og da han som 19-årig egentlig ikke gad mere, var det hans mor, der fik skubbet ham tilbage på cyklen.

Det krævede dog noget, for han havde taget på over vinteren, og her var Bjarne Riis og Saxo Bank-holdet med til at få ham tilbage på sporet, da de inviterede ham med på træningslejr.

For selvom han var 'vildt overvægtig', greb Michael Valgren, der i 2018 vandt både Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad, chancen.

Han kom tilbage i sadlen, fik gang i karrieren, og i 2015 kørte han Tour de France for første gang. Her måtte han dog forlade løbet midt i 19. etape, da hans krop bukkede under for sygdom.

Dermed smuldrede drømmen om at fuldføre det franske løb i debuten, men året efter tog han revanche, ligesom han også kørte Tour de France i både 2017 og 2018.

Dog kunne det være endt med, at han aldrig var kommet til start ved det berømte cykelløb, for da han netop for alvor havde taget hul på livet som professionel cykelrytter for Saxo Bank i tidernes morgen, flyttede han til italienske Lucca alene.

Noget, der gjorde, at Michael Valgren blev ramt af ensomhed, fordi hans program blot bestod af søvn og træning. Hver eneste dag. Og hvor det første gang var hans mor, der fik ham på andre tanker, var det denne gang en helt ny person, nemlig kæresten Sissel, der fik ham til at tale højt om, hvordan han egentlig havde det.

»Hun har virkelig åbnet mig op, og jeg har arbejdet helt vildt på at blive bedre til at sige tingene. Hvis du finder en pige, der på den måde accepterer dig som cykelrytter, så er du nået langt. For vi er sgu specielle og meget mig-mig-mig-orienterede. Så hun er en ’keeper’,« siger Michael Valgren til Euroman.

I november 2018 kunne han sammen med Sissel Hundahl for alvor fejre kærligheden, da de to, der til dagligt bor i Monaco, blev gift i Sct. Lukas Kirken i Aarhus.

Just posted a picture of my future wife to be. But it seems okay to post another because I'll be spending New Years alone on the other half of the planet Seeing this picture from my sisters wedding makes me super happy. The future looks bright with this girl in my life. Always. Happy New Years everybody- make 2018 special. I know I will #newyear #happy #love

Med til brylluppet var blandt andre Jakob Fuglsang, som Michael Valgren på det tidspunkt cyklede på hold med. Det ændrede sig dog ved årsskiftet, da Valgren skiftede Astana-holdet ud med sydafrikanske Team Dimension Data.

Det var Michael Valgren selv, der tilbage i september 2017 afslørede, at han havde været på knæ og stillet sin kæreste det store spørgsmål.

'Forlovet! Det føltes rigtigt at annoncere det nu, fordi jeg ikke vandt guld i dag. Men jeg vandt hendes kærlighed. Min for evigt,' skrev Michael Valgren, der i februar i år fortalte, at han har store forventninger til 2019.

»Jeg har tre mål: Flandern Rundt er det største og første. Der vil jeg gå efter sejren eller komme på podiet. Der har jeg før gjort det godt, så det er et kæmpemål. Så er der Touren og en etapesejr dér, og til sidst er der VM i Yorkshire i efteråret,« sagde danskeren, der dog ikke var prangende ved Flandern Rundt i år.