Der er dage, hvor man er heldig.

Og så er der dage, hvor man er mere end bare almindeligt heldig – så heldig, at de dage bliver tatoveret i bevidstheden på en. Sådan en havde TV 2-profilen Michael Stærke en sommerdag på de franske landeveje for længe siden.

»Når man skulle tale med ham, var det med holdbussen sammen med 200 andre. Hvad var chancen for, at han stoppede ved dansk tv? Lig nul,« fortæller Michael Stærke, der netop har fået tjansen som vært på 'AftenTour' til sommerens Tour de France efter fyringen af Rasmus Staghøj.

Du har måske gættet, hvem Stærke omtaler. Feltets mest omtalte og forhadte mand i det 21. århundrede: Lance Armstrong.

Lance Armstrong (th.) kørte Tour de France for sidste gang i 2010. Her ses han side om side med Andy Schleck fra Saxo Bank.

»Det var et år, hvor vi fik talt med rigtig mange ryttere. Også en masse, der aldrig plejede at stoppe ved danske medier. Andreas Klöden, Alexandre Vinokourov,« husker Michael Stærke, der var afsted som reporter for TV 2 – og siden har dækket løbet et hav af gange.

»En dag siger jeg så til min makker, 'Vi får Lance.'«

Duoen vælger ikke at stille sig ved bussen sammen med den enorme horde af journalister. I stedet spotter de, at den amerikanske superstjerne med de syv Tour de France-sejre på cv'et – der senere blev frataget grundet en omfattende dopingskandale – kommer kørende om hjørnet ved bussen.

»Vi løber over til ham og får stillet ham tre spørgsmål. Da jeg vender mig om, kan jeg se, at der pludselig står 200 mennesker bag mig. Og han har kun kontakt med mig,« husker Michael Stærke.

»Det er den eneste gang, jeg måske har været starstruck. Han havde en aura, selvom man ved, alt det der er sket med ham efterfølgende, og hvordan han har manipuleret folk. Men det var ret vildt at stå med ham helt alene. Jeg følte, det kun var mig og ham, der snakkede. Det er måske den stærkeste interviewoplevelse, jeg har haft.«

Selvom episoden med Lance Armstrong står tilbage som noget ganske specielt, er der en ting, der gør, at Michael Stærke sætter specielt pris på at dække cykelsporten.

Den er nemlig meget mere tilgængelig end de fleste store sportsgrene.

»Generelt holder jeg rigtig meget af cykelløbet, fordi man kan komme så tæt på rytterne. Snakke med dem hele tiden. Det er den sjoveste ting i forhold til det. Der er altid rigtig mange oplevelser.«

Tour de France 2024 afvikles fra 29. juni 21. juli.