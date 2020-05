Den tidligere cykelstjerne Michael Sandstød er blevet frifundet for en anklage om vold.

Det oplyser retten i Glostrup til B.T.

Michael Sandstød, der i dag er chef for det københavnske seksdagsløb, har været anklaget for vold mod damerytteren Michelle Lauge Quaade.

Sagen har været under behandling i mere end 15 måneder og drejer sig om en episode under seksdagesløbet i Ballerup Superarena den 1. februar 2019.

Her tog Sandstød under et skænderi fat i Quaades arm, og det fik hende til at melde ham for vold. Tirsdag blev sagen behandlet ved Retten i Glostrup, men man nåede ikke at afsige dom. Den er faldet onsdag eftermiddag.

I retten tirsdag fortalte Michael Sandstød, at sagen gav seksdagesløbets hovedsponsor, Bilka, kolde fødder i forhold til at forny sit sponsorat på 2,4 millioner kroner.

I efteråret 2019 meddelte Sandstød, at seksdagesløbet anno 2020 var aflyst på grund af 'personlige årsager'.

Meget tyder altså på, at sagen har haft en vis betydning for, at seksdagesløbet - et af de største cykelsportsarrangementer herhjemme - på ubestemt tid er lagt dødt.

Sandstød og Quaade afgav begge forklaring under sagen. De var uenige om, hvem der havde været den opfarende part under skænderiet, som handlede om, at Quaade følte sig snydt for hyldest efter en sejr.

Sejren i et parløb var nemlig i første omgang på grund af en dommerfejl gået til et andet par. Og det var det par, som fik blomster og æresrunde.

Andre vidner i sagen vurderede dog, at Sandstød havde været forholdsvis rolig, hvorimod Michelle Quaade havde været opfarende.

Michelle Quaade anmeldte grebet i armen til politiet allerede samme aften. Men der skulle gå over fire måneder, førend der blev rejst tiltale i sagen.

Derefter skulle der gå yderligere 11 måneder, før sagen kom for retten. Hos Retten i Glostrup medgiver sekretariatschef Mai Ahlberg, at sagen har været længe undervejs.

»Jeg kan kun sige, at det er meget beklageligt,« lyder det fra Mai Ahlberg i en mail til Ritzau.

I voldssager er retssystemet underlagt strenge tidsfrister, som skal sikre en hurtig rettergang. Politi og anklagemyndighed skal sende sagen til retten senest efter en måned. Og retten skal indlede retssagen efter yderligere en måned.

Ingen af disse frister er altså overholdt.

Ritzau har også bedt Københavns Vestegns Politi, som er politi- og anklagemyndighed i sagen, om en kommentar. Politikredsen vil vende tilbage med et svar, når man har undersøgt forløbet.

Det er nu op til Statsadvokaten i København, om man vil anke sagen til Østre Landsret.