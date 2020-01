Smilet var bredt på Bjarne Riis' ansigt, da han onsdag på D'Angleterre i København på et pressemøde kunne bekendtgøre, at han skulle være team manager og øverste sportslige ansvarlige på World Tour-holdet NTT.

Virtu Cycling Group, som Riis ejer sammen med rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen, har købt en tredjedel af det sydafrikanske hold, som til gengæld gør Riis til team manager.

Selv præsenterede Riis og Seier det på pressemødet som en stor dag for dansk cykelsport, men sådan ser den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen ikke på det.

- Det her er i realiteten et spørgsmål om, at Bjarne Riis har fået nyt job, og at han og hans kompagnoner har købt ham et. De har ikke skabt noget. De har bare købt en del af et allerede eksisterende produkt, skriver Rasmussen på Facebook.

Bjarne Riis har ikke lagt skjul på, at han gerne ville tilbage på World Touren inden 2021, hvor Tour de France begynder i Danmark. Den drøm kan han nu realisere.

- Riis, Seier og Jan Bech har købt en redningsplanke, som frelser dem for den ydmygelse at se Tour de France blive skudt i gang i København, uden at de er med

- Med købet af en tredjedel af NTT Pro Cycling for et ukendt beløb - dog givetvis et tocifret millionbeløb - har de reddet ansigt.

Tilbage i 2016 lancerede Riis og Seier sammen projektet, som skulle bringe Bjarne Riis tilbage til cykelsportens fine selskab.

Der skulle samles sponsorer til at lave et nyt dansk World Tour-hold, og først lavede man et kvindehold på World Touren og et dansk kontinentalhold for mænd, som skulle blive rugekasse for det kommende World Tour-hold.

- Det var vel at mærke en drøm, som andre skulle betale for. Sponsorerne udeblev imidlertid, og millionerne begyndte at fosse ud af foretagendet, skriver Michael Rasmussen.

Ved udgangen af 2019 drejede Riis, Seier og Jan Bech Andersen, der kom med i projektet i 2017, nøglen om for begge hold.

I stedet har de nu købt sig ind hos NTT, og dermed er tilstedeværelsen ved den danske Tour-start sikret.

Ifølge Michael Rasmussen er det meget vigtigt for de tre ejere af Virtu Cycling Group.

- Det ville kun kunne ses som en fiasko, hvis de ikke var med. Millioner af kroner ville være spildt, men værre end selv den økonomiske øretæve ville det være for de tre rigmænd, at deres store egoer blev stødt.

