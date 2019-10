»6-dagesløbet har en helt speciel plads i mit hjerte i forhold til, at det var det, der gav mig motivationen til overhovedet at starte med at cykle.«

Sådan lyder det fra Deuceuninck–Quick-Step-rytteren Michael Mørkøv i kølvandet på nyheden om, at Michael Sandstød af personlige årsager ikke kan stå bag arrangementet i 2020.

Det er Sandstød Sport og Event, der har stået for 6-dagesløbet siden 2013.

»Det er med stor ærgelse, at Michael (Sandstød, red.) har meldt ud, at han ikke kan få det til at hænge sammen til næste år. Set tilbage på de sidste udgaver, som har været utrolig flotte, og ja måske også de bedste udgaver af løbet i nyere tid,« fortæller Michael Mørkøv til B.T.

»For mig er det en hjørnesten i min karriere og noget, som jeg altid har prioriteret at køre så godt som muligt, når det har kunnet lade sig gøre.«

Michael Mørkøv er den næstmest vindende rytter af det københavnske 6-dagesløb med hele syv sejre, kun overgået af australske Danny Clark. Sidste gang var i 2017, mens Mørkøv kom på andenpladsen i fjor.

På trods af den nedslående nyhed forholder Michael Mørkøv sig dog positiv.

»Personligt håber jeg på, at nogle andre kan tage handsken op og forsøger på at få stablet et løb på benene, når nu Michael ikke kan stå for det. Jeg er rimelig sikker på, at der nok skal komme et 6-dagesløb igen,« siger Mørkøv og kommer med en specifik opfordring.

Oliver Wulff og Michael Mørkøv ved 6-dagesløbet i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Oliver Wulff og Michael Mørkøv ved 6-dagesløbet i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg håber, at cykelklubben derude, DBC (Dansk Bicycle Club, red.) prøver at arrangere noget som et alternativ til 6-dagesløbet. Hvert år formår de at afholde et 100-kilometerstævne mellem jul og nytår. Det bliver gjort meget professionelt og med stor tilskuerinteresse, så jeg tror også, at klubben kan løfte den opgave. Lige nu krydser jeg fingre for, at de kunne have lyst til at prøve at arrangere et alternativ.«

Michael Mørkøv mener ikke, at løbet nødvendigvis skal arrangeres i februar, som det først var planlagt, såfremt det sker.

Men den danske veteran har ikke givet op på løbet, der er så specielt for ham.

»Jeg tror ikke, at det er dødt. For mig er der håb.«