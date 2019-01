18-årige Oliver Wulff Frederiksen bliver Michael Mørkøvs makker i seksdagesløbet i Ballerup.

Når rutinerede Michael Mørkøv skal forsøge at genvinde det københavnske seksdagesløb i Ballerup, bliver det med en purung rytter ved sin side.

18-årige Oliver Wulff Frederiksen skal nemlig udgøre det ikoniske par nummer 7 sammen med 33-årige Mørkøv.

Det skriver løbsarrangøren i en pressemeddelelse.

Mørkøv er godt tilfreds med at få den unge cykelrytter som makker i løbet, der afholdes fra 31. januar til 5. februar.

- Jeg har længe fulgt med i Olivers udvikling. Han har imponeret på banen, men mest af alt er det hans dedikation og menneskelige kvaliteter, der gør, at jeg tror på Oliver som en fremtidens mand.

- Det bliver en omfattende opgave for mig at tage en så ung og uprøvet rytter under vingerne.

- Men det er for mig en spændende udfordring og en måde hvor jeg kan være med til at sikre at vi også for fremtiden vil have danske klasseryttere i par nummer 7, siger Mørkøv i meddelelsen.

Oliver Wulff Frederiksen fik debut som professionel seksdagesrytter i sidste uge i Bremen.

Han er desuden dansk mester i parløb sammen med Julius Johansen og har store forventninger til samarbejdet med Mørkøv.

- Det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse. Det er næsten ikke til at fatte, at jeg allerede nu træder ind på en så vigtig historisk plads i seksdagesløbet.

- Jeg glæder mig helt vildt til at køre med Michael Mørkøv, men der er også tale om en stor opgave, som jeg går ydmygt ind til, siger den 18-årige rytter.

I 2018 vandt Michael Mørkøv det københavnske seksdagesløb for syvende gang i karrieren. Dengang var makkeren belgiske Kenny De Ketele.

/ritzau/