De danske tilskuere får ikke Jakob Fuglsang at se på cykel i Struer tirsdag. Han må nøjes med at kigge på.

Jakob Fuglsangs krop er stadig medtaget efter styrtet i Tour de France, hvorfor han har trukket sig fra gadeløbet Le Tour Revanchen i Struer tirsdag.

Det fortæller den danske cykelstjerne til BT.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme og køre. Det er selvfølgelig ikke den Tour-revanche, som jeg havde håbet på, siger Jakob Fuglsang til avisen.

Astana-kaptajnen udgik af årets Tour de France på 16. etape efter et styrt, som umuliggjorde videre deltagelse for danskeren.

Begge knæ og albuer samt især venstre hånd blev hårdt medtaget ved styrtet.

Netop hånden er årsagen til, at Fuglsang endnu ikke er klar til at køre på cykel igen, selv om de første bulletiner fra holdet efter styrtet lød på fem dages pause for at få hævelsen til at falde.

Det har dog vist sig at være for optimistisk. Det kan vare et par uger mere, førend den 34-årige silkeborgenser er klar til at køre.

- Det gælder om at holde den (hånden, red.) oppe hele tiden over hjertet for at få hævelsen til at fortage sig. Det er ikke lige det, man gør på en cykel, lyder det fra Fuglsang.

Allerede på 1. etape var Fuglsang i asfalten, men det styrt fik han rystet af sig.

Trods afbuddet til løbet i Struer har Danmarks største cykelstjerne stadig planer om at kigge forbi.

- Festen bliver måske lidt mindre for mit vedkommende. Men jeg synes stadigvæk, at jeg skylder alle dem, der har støttet mig både før og under Touren at møde op.

- Og jeg kan jo trods alt stadigvæk godt skrive autografer, siger Jakob Fuglsang.

På startlisten i Struer tirsdag er stadig danske topryttere som Michael Mørkøv og Michael Valgren.

Med sit exit fra årets Tour de France er Fuglsangs bedste placering i løbet fortsat syvendepladsen fra 2013.

/ritzau/