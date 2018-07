Fire meter.

Det var, hvad Philippe Gilbert faldt ned, da han under tirsdagens etape kørte galt i et sving, hvor cyklen hamrede ind i autoværnet.

Den belgiske cykelrytter, der kører for Quick – Step Floors, fløj ud over kanten i et styrt, der kunne være endt grueligt galt, men som nu formentlig har kostet ham deltagelsen i årets Tour de France. Flere franske og belgiske medier skriver, at cykelrytteren selv kom med meldingen foran holdets bus.

Gilbert had to be helped out of X-ray truck after today's finish. Says his Tour's over. — Daniel Friebe (@friebos) July 24, 2018

Efter styrtet fik han behandling i vejkanten, hvorefter han - godt forslået - satte sig op på sin cykel og fuldførte etapen. Inden da nåede han lige at give en tommel op til kameraet, der fulgte situationen.

»Jeg er glad for at være her, det var et uhyggeligt styrt. Jeg sled med at fuldføre etapen, for jeg har meget ondt. Vi må se, hvad der sker i morgen. Skaden i mit knæ er meget alvorligt, jeg fik en flænge i det, og det er meget dybt,« fortæller Gilbert til TV 2 Norge efter at have krydset målstregen.

Philippe Gilberts ben efter styrtet. Foto: JEFF PACHOUD

Han landte på ryggen på nogle sten, og han frygtede selv, der var sket noget alvorligt.

»Da jeg åbnede øjnene og så stenene omkring mig, tænkte jeg, at jeg var blevet slået sønder og sammen. Jeg ville ikke rejse mig, men der var nogle i gult tøj der kunne hjælpe, selvom det næsten var umuligt at rejse sig. Jeg er nødt til at sige tak til alle, der hjalp mig. Uden dem havde jeg fortsat ligger der,« siger cykelrytteren, der efter styrtet fik hjælp af Quick – Step Floors danske sportsdirektør, Brian Holm.

Danskeren hoppede tilsyneladende over autoværnet for at hjælpe cykelrytteren, der ifølge Brian Holm fejlvurderede svinget og derfor styrtede.

Philippe Gilbert slog også sin arm i det voldsomme styrt. Foto: KIM LUDBROOK

Lige efter etapen var det uklart, om styrtet fik konsekvenser.

»Om så han skal udgå nu, så må det være sådan. Bare han er i et stykke. En ting man frygter som sportsdirektør, er at de kommer rigtig til skade. Om vi vinder eller taber, det går jo nok alt sammen,« sagde Brian Holm til Ritzau.

Philippe Gilberts holdkammerat Julian Alaphilippe vandt 16. etape efter solokørsel på de sidste kilometer.