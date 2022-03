Efter 1. etape fik Sonny Colbrelli ifølge flere medier hjertemassage. Han var kørt i mål som nummer to.

1. etape af det spanske løb Catalonien Rundt fik et dramatisk efterspil.

Ifølge tv-stationen Teledeporte og flere andre spanske medier kollapsede cykelrytteren Sonny Colbrelli fra holdet Bahrain Victorious og modtog hjertemassage.

Ifølge holdmanager Milan Erzen er italieneren ved bevidsthed, men han bekræfter ikke, at Colbrelli har fået hjertemassage.

ÚLTIMA HORA



Sonny Colbrelli, segundo en esta primera etapa de la Volta a Catalunya se ha desplomado nada más cruzar la línea de meta y los servicios médicos le han tenido que practicar un masaje cardíaco



Seguiremos informando: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/BIkHfxrV1J — Teledeporte (@teledeporte) March 21, 2022

»Han er på vej på hospitalet. Han har det ikke godt, men han er på vej på hospitalet,« siger han ifølge velonews.com.

»Han er ved bevidsthed og taler. Han skal gennem flere sundhedsundersøgelser. Han taler, han bevæger sig, så det er godt,« fastslår han.

Holdet har endnu ikke meldt noget officielt ud om hændelsesforløbet.

Vinderen af sidste års Paris-Roubaix var kort forinden kørt i mål som nummer to efter vinderen Michael Matthews, der kører for BikeExchange.

Danske Mattias Skjelmose Jensen blev nummer seks på etapen, som startede og sluttede i Sant Feliu de Guíxols.

Colbrelli var ikke med, da der i weekenden blev dystet om sejren i årets første monument, Milano-Sanremo. I stedet gik sejren til holdkammeraten Matej Mohoric.

Holdet forklarede, at den dygtige klassikerrytter var ved at komme sig efter at have været plaget af bronkitis, som også holdt ham ude af Paris-Nice.

Colbrelli var en af feltet største stjerner i 2021, hvor han ud over sejren i Paris-Roubaix kørte først over stregen på etaper i løb som Romandiet Rundt, Criterium du Dauphine og Benelux Tour foruden den samlede sejr i Benelux og EM-triumfen.

