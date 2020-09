Skærpede coronarestriktioner i Holland fører til aflysning af mindst en etape i hollandsk og belgisk cykelløb.

Mindst en etape i det hollandske og belgiske etapeløb BinckBank Tour, der i denne uge bliver afviklet, er ifølge flere hollandske medier aflyst.

Det skriver cykelmedierne Feltet.dk og Cyclingnews.com.

Det sker, efter at coronarestriktioner er blevet skærpet efter stigende smitte i Holland.

Blandt andet frarådes rejser, som ikke er nødvendige, mellem storbyerne Haag, Amsterdam og Rotterdam.

Flere danskere stiller op til løbet, blandt andre Søren Kragh Andersen, der for nylig vandt to etapesejre i Tour de France, og Mads Pedersen, der blev nummer to på første etape i BinckBank Tour.

Det er onsdagens anden etape, som er en enkeltstart i byen Vlissingen, der står til at blive ramt af en aflysning.

Beslutningen om aflysningen er taget i fællesskab mellem de lokale myndigheder i områderne Sittard-Geleen, Terneuzen og Vlissingen.

- Det var en svær, men nødvendig beslutning at tage for at forebygge virusspredning, siger borgmester i Vlissingen Bas van den Tillaar til hollandske Limburger.nl ifølge Cyclingnews.com.

Mindst yderligere en etape kan potentielt også blive ramt af en aflysning, skriver Cyclingnews.com.

Beslutningen sår tvivl om klassikeren Amstel Gold Race, der står til at blive afviklet 10. oktober.

