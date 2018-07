Den firedobbelte forsvarende Tour de France-vinder Chris Froome risikerer at blive udelukket fra årets Tour de France, som starter i næste uge, som følge af den igangværende dopingundersøgelse af den britiske cykel-supertsjerne.

Årsagen skulle være, at Tour de France-lødsorganisationen ASO ikke vil risikere, at Froome går hen og vinder for siden at skulle have titlen taget fra sig, såfemt han bliver dømt skyldig i dopingsagen.

Det skriver Le Monde, ifølge Cycling News.

Ifølge det internationale cykelforbund UCIs regler må Froome gerne stille til start til cykelløb selv om han har en dopingsag hængende over hovedet.

Froome kan blive udelukket fra Tour de France. AFP PHOTO / LUK BENIES Foto: LUK BENIES Vis mere Froome kan blive udelukket fra Tour de France. AFP PHOTO / LUK BENIES Foto: LUK BENIES

Men Tour de France-ledelsen vil tage interne Tour-reglementer i brug for at forhindre en potentiel skandale, der kan forstyrre idyllen i det store etape-løb.

»Tour de France vil undgå samme situation som i Giro d’Italia, hvor Froomes sejr er noteret med en stjerne, som betyder, at sejren kan tages fra ham på grund af dopingsagen,« skriver Le Monde, som også oplyser, at der i artikel 28 i ASO’s reglement står, at et hold eller en rytter kan udelukkes af Touren, hvis holdet eller vedkommende kan skade ASO’s eller løbets image og omdømme.

Team Sky har sendt sagen videre til Den Franske Olympiske Komite, hvor der er planlagt en høring på tirsdag med en ventet afgørelse dagen efter.

»Vi er overbeviste, om at Chris kommer til at køre Tour de France, da vi ved, at han intet forkert har gjort,« lyder det fra Team Sky til Cycling News.

Chris Froome er forsvarende Giro d'Italia-mester. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO Vis mere Chris Froome er forsvarende Giro d'Italia-mester. REUTERS/Alessandro Garofalo Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Froome blev i efteråret fældet for at have omkring dobbeltmængde af astmamedicinen Salbutamol i kroppen i forhold til det tilladte i sidste års Vuelta a Espana, som han vandt. I foråret vandt han Giro d'Italia.

Tour de France begynder på lørdag 7. juli