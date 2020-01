Dette års udgave af det arabiske cykelløb Tour of Oman bliver med al sandsynlighed aflyst.

Det skriver belgiske Het Nieuwsblad.

Det skyldes, at den øverste sultan i Oman, Qaboos Bin Said Al Said, døde 10. januar, og at der derfor er erklæret national sørgeperiode i landet.

Sultanen sad som landets leder fra 1970 og frem til sin død, der nu betyder, at flere nationale begivenheder er blevet aflyst.

Sørgeperioden løber på i alt 40 dage.

Tour of Oman er ellers et ret eftertragtet løb at køre for flere af de store cykelstjerner, og de seneste to år har vinderen således hedder Alexey Lutsenko (Astana).

Tidligere har feltet under løbet haft besøg af stjerner som Vincenzo Nibali, Greg van Avermaet, Alexander Kristoff, Mark Cavendish og Jakob Fuglsang, ligesom Chris Froome tilbage i 2013 og 2014 brugte løbet som sin åbning på sæsonen.

Dette års sæson på World Touren er netop skudt i gang med løbet Tour Down Under i Australien.

På første etape fik den danske mester, Michael Mørkøv, en hovedrolle, da han var den sidste mand, der afleverede Sam Bennett, der til sidst kunne sprinte sig til etapesejren.