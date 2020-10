Corona-virussen fortsætter med at ryste Giro d'Italia.

Ifølge Eurosport vil storholdet EF Pro Cycling have løbet afbrudt og aflyse hovedparten af de resterende etaper.

Ifølge mediet har det amerikanske mandskab, der har danske Matti Breschel som sportsdirektør, indgivet en anmodning om, at man stopper løbet efter søndagens etape grundet de corona-tilfælde, der allerede nu har været til Giro d'Italia, og den generelle risiko for smittespredning.

Anmodningen kommer på dagen, hvor det kom frem, at 17 motorcykelbetjente tilknyttet motionsløbet Giro-E er testet positiv for corona-virus. Giro-arrangøren RCS slår dog fast, at betjentene aldrig har været i kontakt med løbsboblen.

EF Pro har haft en succesfuld Giro indtil videre med to sejre. Men nu ønsker holdet, at man parkerer løbet fra på mandag. Foto: LUCA ZENNARO

EF Pro Cycling har ifølge Eurosport sendt et brev med anmodning om at afkorte løbet grundet en 'klart kompromitteret boble' – altså en boble, der allerede er brudt.

Men UCI har afvist anmodningen. Ifølge Eurosport vil UCI 'screene' holdene for at holde coronavirussen i skak. Og det kommer ikke på tale at afbryde Giroen.

»Vi står over for den udfordring at afslutte sæsonen, og det kan kun gøres, hvis vi fortsætter med at arbejde sammen som en samlet enhed,« siger David Lappartient, UCI's præsident, ifølge Eurosport.com.

Nyheden kommer i kølvandet på et større corona-postyr ved Giroen. Tirsdag valgte Mitchelton-Scott-holdet at trække sig, da fire stabsmedlemmer var konstateret smittet. Få dage tidligere blev stjernen Simon Yates trukket ud af løbet af samme grund.

Desuden trak Jumbo-Visma sig fra løbet, da kaptajnen Steven Kruijswijk blev konstateret smittet. Det samme er Sunweb-rytteren Michael Matthews, hvis hold har valgt at fortsætte. Også et stabsmedlem fra Ineos og et fra AG2R La Mondiale blev konstateret positive, inden det altså blev 17 motorbetjentes tur torsdag.

»Det går i den forkerte retning. Jeg føler, at organisationen bag Giroen forsøger at skjule ting for os. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke rigtig fokusere på løbet efter nyheden om de 17 smittede betjente,« sagde Lotto-Soudal-rytteren Thomas De Gendt tidligere på dagen Sporza.

Belgieren ønskede faktisk selv at trække sig fra løbet, men hele Lotto-Soudal-holdet stillede til start efter en længere diskussion i holdbussen.

Kaosset har fået flere stjerner til at kritisere sikkerheden omkring årets Giro.