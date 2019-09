Det har længe været hvisket i feltets afkroge, men nu ser det altså ud til, at den er god nok.

I hvert fald hvis man skal tro det belgiske medie Het Nieuwsblad.

Det israelske procontinental-hold Israel Cycling Academy overtager Team Katushas pro-licens fra den 1. januar 2020.

Nyheden kommer, mens verdenseliten og klodens allerdygtigste ungdomsryttere dyster om at vinde VM i deres respektive aldersklasser, og den kan meget vel få betydning for mange af dem.

Danske Mads Würtz Schmidt kørte Tour de France for Team Katusha. Lige nu ser danskerens fremtid usikker ud. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Danske Mads Würtz Schmidt kørte Tour de France for Team Katusha. Lige nu ser danskerens fremtid usikker ud. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

For her i England kæmper mange af især de unge ryttere for at score deres livs første World Tour-kontrakter.

Fusionen mellem Israel Cycling Academy og Team Katusha betyder, at der er færre pladser til salg for unge talenter, der håber på at tage hoppet.

For Israel Cycling Academy har allerede kontrakt eller aftaler med 27 ryttere til den kommende sæson, og dermed er der kun plads til tre ekstra navne, da World Tour-hold fra 2020 højst må have kontrakter med 30 ryttere.

Team Katusha har derimod aftaler med 11 ryttere i 2020, inklusive danske Mads Würtz Schmidt, men nyheden betyder, at der ikke kan være plads til de 11 navne på Israel Cycling Academy.

Ifølge Het Nieuwsblad flytter den 25-årige tysker Nils Politt i hvert fald med over til det nye World Tour-hold.

At nyheden kommer på så sent et tidspunkt, gør det derudover svært for vragede ryttere at finde en kontrakt til det kommende år, fordi mange af holdene allerede har forhandlet kontrakter med ryttere på plads.

Mange af disse sker under Tour de France i løbet af juli.

Team Katusha nåede at eksistere i 11 år og vinde sejre ved flere monumenter og Grand Tours.