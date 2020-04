Tour de France anno 2020 skal køres fra 29. august til 20. september.

Sådan skriver det franske medie Dauphiné Libéré, og mediet France Info tilføjer, at Amaury Sport Organisation (ASO), der arrangerer Tour de France, offentliggør nyheden onsdag.

Oprindeligt skulle verdens største cykelløb afvikles fra 27.juni-19.juli, men det scenario blev intet mindre end umuligt mandag, da den franske præsident Emmanuel Macron annoncerede i en tale, at »store festivaler og begivenheder med et stort publikum ikke vil være i stand til (at blive afholdt, red.) indtil tidligst i midten af ​​juli.«

Idéen med at rykke Tour-starten til sidst i august gør det mere sandsynligt, at kortere etapeløb som Critérium du Dauphiné og Schweiz Rundt kan afvikles. De løb bruges traditionelt som en slags optakt til Tour de France.

Mads Pedersen er en af de danskere, der skal køre Tour de France. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Mads Pedersen er en af de danskere, der skal køre Tour de France. Foto: ALAIN JOCARD

»At udsætte Tour de France til sidst i august giver rytterne lidt tid til at planlægge. Inden løbet skal man kunne køre andre løb. Man kommer ikke til grand départ (Tour-starten, red.) med hænderne i lommerne uden at have kørt et eneste løb forinden,« siger Marc Madiot, der er manager for Groupama-FDJ-holdet og formand for det franske cykelforbund, ifølge mediet.

Dermed tegner det til, at verdens største cykelløb faktisk afholdes og bliver skudt igang sidst på sommeren fra årets startby Nice.

Udsættelsen af løbet har ifølge Dauphiné Libéré ingen indvirkning på ruten, der forbliver den samme.

Til gengæld betyder det med al sandsynlighed, at der skal findes en anden dato til et af kalenderårets andre store løb, Vuelta a España, som skulle køres fra 14. august til 6. september.