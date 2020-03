Jakob Fuglsang og holdkammeraterne hos Astana har ikke fået løn i 2020.

Cykelstjernerne og den tekniske stab har indtil videre kigget forgæves på bankkontoen siden nytår.

Ifølge det spanske medie AS mangler løndudbetalingerne for både januar og februar.

'Astana har forsøgt at berolige deres ansatte, men indtil videre er der ingen dato for udbetalingen af den manglende løn,' skriver AS.

Det er ikke første gang, at der er negativ fokus på økonomien hos cykelholdet fra Kasakhstan.

Det var samme var tilfældet for to år siden.

Her var der også rod i finanserne, fordi en stor udbetaling fra hovedsponsoren, den kasakhiske stat, lod vente på sig. Det løste sig dog i marts 2018.

Indtil videre har Astana haft en succesfuld begyndelse på 2020-sæsonen, selv om rytterne tilsyneladende ikke har fået penge for deres præstationer (ud over præmiepenge i forbindelse med løb).

Cykelholdet har hentet seks sejre, hvoraf Jakob Fuglsang egenhændigt har stået for halvdelen. To af dem var etapesejre ved løbet Ruta del Sol, hvor danskeren vandt samlet.

Der bliver dog ikke kørt konkurrencer i øjeblikket. På grund af coronavirussen har holdet meddelt, at man trækker sig fra alle løb til 20. marts.

På samme måde er flere store klassikere blevet aflyst.

Ud over Jakob Fuglsang kører også danskeren Jonas Gregaard for Astana.