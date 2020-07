Danmark skal efter planen være vært for starten på næste års Tour de France, men nu er en mulig bombe under opsejling.

Lokalavisen Le Télégramme melder nemlig, at verdens største cykkeløb i 2021 muligvis kan starte i franske Bretagne i stedet for.

Løbsdirektør Christian Prudhomme skulle således have kontaktet den franske region, fordi København udover Touren også skal være vært for EM i fodbold.

Både EM og OL er således udskudt til sommeren 2021 og af den grund ønsker man nu, at Tour de France skal afholdes fra den 25. juni, så de bedste cykelryttere kan køre både Touren og OL.

Og det er her, at værtskabet i Købehavn bliver et problem.

Den danske hovedstad har nemlig en EM-kamp den 28. juni, og derfor har Løbsdirektør Christian Prudhomme ifølge lokalmediet i Bretagne banket på døren hos den franske region for at høre om muligheden for at overdrage værtsskabet til dem.

Lige nu er Tour-starten i Danmark sat til at starte 2. juli, men karavanen og et hav af mediefolk ankommer allerede flere dage før starten og kulminerer dermed med den sidste EM-kamp, som København ligger by til.

B.T. kunne allerede 1. juli fortælle, at København med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen har afvist ASOs forslag om at fremrykke Tour-starten med en uge.

