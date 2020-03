Det store cykelløb, Flandern Rundt, bliver ikke afviklet 5. april som planlagt.

Løbsledelsen har måttet sande, at man ikke kan nå at blive klar til en stor cykelfest, når alle større sportsbegivenheder i Belgien er aflyst som minimum til og med 3. april.

Det skriver belgiske Het Nieuwsblad.

Endnu er der ikke kommet en officiel aflysning fra løbsorganisation bag Flandern Rundts side, men ifølge mediet har den belgiske sportsminister, Ben Weyts, taget beslutningen.

Mads Pedersen på vej mod andenpladsen i Flandern Rundt 2018. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Mads Pedersen på vej mod andenpladsen i Flandern Rundt 2018. Foto: DAVID STOCKMAN

»Lad os være ærlige. Jeg tror ikke, det er muligt. At en flåde fra hele verden skulle slå sig ned i Flandern på få dage efter 3. april. Vi må også vise en smule ansvar,« siger Ben Weyts til Radio1 ifølge Het Niuewsblad.

Derudover skriver mediet, at Flandern Rundt-talsmand Tomas Van Der Spiegel har sagt, at man allerede nu arbejder hen mod en aflysning og en ny dato.

På cykelmediet ProCyclingStats er der også allerede trukket en streg henover Flandern Rundt i kalenderen.

Samme streg er også trukket over de kommende løb:

Catalonien Rundt

Dreidaagse Brugge De Panne

E3 BinckBank Classic

Gent-Wevelgem

Dwars Door Vlaanderen

Det er første gang i mere end 100 år, at Flandern Rundt ikke bliver afholdt. Det er et af de få løb, der blev afviklet under 2. verdenskrig, og det var seneste i perioden under 1. verdenskrig, fra 1915-1918, at Flandern Rundt ikke blev afviklet.

Med danske briller er det også en streg i regningen, da Flandern Rundt er et af de fem cykelmonumenter, danskerne har klaret sig bedst i, hvor Mads Pedersen og Kasper Asgreen er blevet nummer to de seneste to år.

Tidligere er de italienske løb Strade-Bianche, Tirreno Adriatico og Milano-Sanremo alle blevet aflyst som følge af coronavirussens spredning i det nordlige Italien.

Paris-Nice har aflyst sidste etape søndag med kører lørdag. Her har Mads Pedersen dog trukket sig på grund af de danske myndigheders anbefalinger. Næste større løb på kalenderen ser derfor ud til at blive Baskerlandet Rundt fra 6.-11. april og Paris-Roubaix 12. april, men begge løb er i fare for aflysninger.