And now - the end is near!

I flere sæsoner har Simon Hedlund været en fast og afgørende del af Brøndbys startopstilling. Men nu synger svenskerens Vestegns-tid på sidste vers.

Svenske Aftonbladet skriver, at Hedlund snart er fortid i Superligaen - i stedet vender han hjem til sin tidligere klub Elfsborg, der pt. topper den bedste svenske række.

Allsvenskan-klubben skulle angiveligt have forhandlet med Brøndby de seneste dage - og en aftale skulle være millimeter fra at falde på plads.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dermed ligner det et farvel til Simon Hedund, der har spillet i Brøndby siden vinteren 2019, hvor han skiftede fra tyske Union Berlin .

Svenskeren var en vigtig del af det Brøndby-mandskab, der i 2021 vandt det første mesterskab i 16 år. I den sæson bidrog han med otte mål i ni assists i 31 kampe.

Under den nuværende Brøndby-træner, Jesper Sørensen, har Simon Hedlund dog haft det svært - og han har blot spillet fem minutter i denne sæson.

Den 30-årige offensivspiller står desuden noteret for to kampe og en scoring for det svenske landshold.