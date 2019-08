Bjarne Riis er tæt på at lave et vildt og uventet comeback i international cykelsport.

Det skriver det franske medie L'Equipe.

Ifølge mediet har Riis aldrig været så tæt på at vende tilbage i det internationale cykelfelt, og danskeren skulle angiveligt være i spil til at opkøbe Team Katusha-Alpecin af russiske Igor Makarov.

Under Tour de France florerede mange rygter om det russiske holds mulige lukning, men den kan altså potentielt undgås, hvis Riis træder til.

Måske bliver Jakob Fuglsang og Bjarne Riis snart genforenet, skriver L'Équipe. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Måske bliver Jakob Fuglsang og Bjarne Riis snart genforenet, skriver L'Équipe. Foto: JEFF PACHOUD

Det er dog ikke det eneste hold, der i udgangspunktet kan blive Riis' nye arbejdsplads. Deuceuninck-Quick Step kunne også være en destination for Riis, hvor holdets historiske ejer, Patrick Lefevere, ikke har lagt skjul på, at han er interesseret i at sælge sine aktier i holdet.

L'Equipe melder også om en stor nyhed set med danske øjne.

Cykelstjernen Jakob Fuglsang, som har kontraktudløb ved årsskiftet med Astana, er på udkig efter en ny kontrakt. Og ifølge L'Equipe kunne han være en del af pakken, hvis Bjarne Riis træder til på et af de to hold.

Bjarne Riis var en del af World Tour-feltet indtil for seks år siden, hvor han solgte sine aktier i Team CSC til russiske Oleg Tinkoff.