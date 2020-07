»Det har været et rigtig ærgerligt forløb den sidste uges tid.«

Sådan lyder de første ord for Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (V), efter Frank Jensen har meldt ud, at han ser det som mest sandsynligt, at den danske Tour-start bliver skubbet et år.

For selvom Sønderborgs borgmester kan se fornuften i at rykke det hele til 2022, så er han utilfreds med, at byen som medarrangør ikke er blevet bedre orienteret af den danske ledelse.

»Jeg mener, at det langt fra er i orden, at vi som medarrangører skal læse gennem et fransk medie, at man er i gang med en anden planlægning. Det er ikke i orden, og det er mest det, der ærgrer mig. Det har også betydet, at vi over for medier heller ikke har kunne melde noget ordentligt ud, og det er ikke tilfredsstillende,« siger han til B.T.

Sønderborgs borgmester er ikke tilfreds med, hvordan direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen, har håndteret den seneste uge. Foto: Henning Bagger Vis mere Sønderborgs borgmester er ikke tilfreds med, hvordan direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen, har håndteret den seneste uge. Foto: Henning Bagger

Sønderborg er sat til at være målby på tredje etape, inden Tour-feltet skal flyve til Frankrig.

»Når vi lige har sundet os, så er det måske alligevel bedre med en udskydelse. Det vigtigste er, at vi kan sikre os, at Touren kommer til Danmark.«

Frank Jensen slår fast over for DR, at Touren kommer til Danmark uanset hvad. Han siger ligeledes, at en udskydelse vil være forbundet med nogle omkostninger. Men det bekymrer ikke Sønderborgs borgmester.

»Det handler selvfølgelig om, at vi skal holde gejsten oppe hos alle de frivillige, men ligesom så meget andet, så sker der en masse på grund af corona, og det må vi acceptere. Det er brandærgerligt det her, men i forhold til flere udgifter, så ser jeg det som et fælles anliggende fra dansk side, og det skal vi nok kunne håndtere,« siger Erik Lauritzen.

Samme melding kommer fra borgmesteren i Vejle, Jens Ejner Christensen (V), der er sikker på, at man er i stand til at håndtere de ekstra udgifter.

Han glæder sig samtidig over, at der fortsat er stor opbakning omkring det danske projekt.

»Det er rigtig fint, at der nu bliver meldt ud om de her forhandlinger. Vi er konstruktive i forhold til at løse udfordringerne og de nye omstændigheder her i Vejle. Og så må jeg glæde mig over, at opbakningen i den grad fortsat er der.«

Modsat sin kollega i Sønderborg er han ikke utilfreds med den seneste uges forløb.

»Når vi har med en så stor international organisation at gøre, så skal vi jo også lige vænne os til, at der er en større fokus på det, og så må det jo være sådan. Jeg har fulgt respekt omkring det her, og jeg føler, at jeg har været orienteret i det omfang, jeg skal.«

B.T. har været i kontakt med direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen, der ikke ønsker at kommentere på sagen.