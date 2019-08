Den danske cykelrytter Matti Breschel stopper karrieren.

Det erfarer B.T.

Også ifølge TV2 Sport har den danske cykelrytter snart kørt sit sidste løb som professionel.

34-årige Breschel har senest kørt for det amerikanske hold EF Education First. Siden 2005 har han været professionel cykelrytter.

Matti Breschel i 2012 under Giro d'Italia. Foto: Nils Meilvang Vis mere Matti Breschel i 2012 under Giro d'Italia. Foto: Nils Meilvang

Men det slutter altså snart Matti Breschel. Senest efter indeværende sæson parkerer han nemlig cyklen som professionel.

Gennem sin karriere har Breschel føjet store triumfer til sit cykel-cv. Ud over flere VM-medaljer har han blandt andet vundet en etape i Vuelta a Espana, da han kørte for det daværende Team CSC.

Breschel blev professionel i 2005 hos Bjarne Riis' Team CSC, hvor han kørte indtil 2010. Særligt i denne periode markerede han sig med store resultater på den største internationale scene.

Breschel har deltaget i verdens største cykelløb, Tour de France, to gange – i henholdsvis 2010 og 2016.

I april mødte B.T. den danske cykelrytter til en snak om blandt andet fremtiden. Her luftede han tanken om at forsætte i sporten efter sit karrierestop, når den tid ville komme.

»Lige nu kunne jeg godt se mig selv stadig være en del af sporten. Men det kan også være, at cykelverdenen hænger mig så langt ud af halsen, når jeg stopper, at jeg har brug for en pause,« sagde Matti Breschel dengang til B.T.

De seneste år har Matti Breschel hovedsageligt kørt på korte kontrakter, hvor han typisk har haft kontrakt med sin arbejdsgiver et år ad gangen, hvorfor der hvert år har været usikkerhed omkring danskerens fremtid.

De seneste sæsoner har han kørt for EF Education First, men tidligere har han kørt for Astana, Rabobank, Saxo-Tinkoff og Cannondale.