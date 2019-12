Rod Ellingworth tror stadig på, at Mark Cavendish kan tage rekorden for flest Tour-etapesejre fra Eddy Merckx.

Det er næsten to år siden, at sprinteren Mark Cavendish senest kom først over målstregen i et cykelløb, men den 34-årige brite øjner stadig en stor rekord.

Hans holdskifte til Bahrain-McLaren - som holdet retteligt hedder fra den kommende sæson - skal være nøglen til, at han øger antallet af etapesejre i Tour de France, så han bliver løbets mest vindende nogensinde.

Cavendish har vundet 30 Tour-etaper, mens legenden Eddy Merckx har vundet 34.

Rod Ellingworth, der er sportslig leder hos Bahrain-McLaren, er overbevist om, at Cavendish har, hvad der skal til for at slå rekorden.

- Når Mark har det godt, er i god form og er motiveret, så er han en af de teknisk bedste sprintere i verden. Rekorden bliver en udfordring, men det er en god udfordring at have.

- Jeg er sikker på, at det stadig er hans ambition at slå den, og jeg ved, det er muligt. Han er en vinder - sådan er hans mentalitet, siger Rod Ellingworth.

- Vi vil alle elske at se ham ved Touren. Fra de første samtaler med Mark har det været tydeligt, at det handler om komme til Touren, tilføjer han.

De to kender hinanden fra både det britiske landshold og fra det hedengangne Team Sky, hvor de nåede at være samtidig.

Ellingworth har tidligere understreget, at Mark Cavendish ikke har fået en kontrakt med Bahrain-McLaren for gammelt venskabs skyld. Han ser heller ingen grund til bekymring over, at man skal tilbage til februar 2018 for at finde sprinterens seneste sejr.

- Selv i de sidste to år har man kunnet se, at han er gået ind til alle sine løb med en tro på, at han kan vinde, og han har undret sig over, hvorfor det ikke er sket. For mig handler det om, at han nu skal vinde et hvilket som helst løb og så starte derfra, siger Ellingworth.

Cavendish er også blevet genforenet med Roger Hammond, som var sprinterens sportsdirektør i tiden hos Dimension Data.

Sprinteren fortæller, at han ikke har nogen intention om at skuffe dem.

- Det er to mennesker, som er dygtige til deres arbejde. Jeg er heldig, at jeg har arbejdet sammen med dem, for det er nogle af de hårdest arbejdende og klogeste hjerner i cykling, siger Mark Cavendish.

