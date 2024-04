'I dag blev vi igen mindet om, hvor farlig vores sport kan være.'

Sådan indleder storholdet Bora-hansgrohe et opslag på det sociale medie X.

For mandskabets tyske stjernerytter Lennard Kämna har været involveret i et uheld. Desværre er oplysningerne indtil videre ret sparsomme.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

'Lennard Kämna var involveret i et trafikuheld, der skete under en træningstur på Tenerife,' skriver Bora-hansgrohe.

'Han er lige nu på hospitalet til yderligere undersøgelser. Vi kommer med flere detaljer så hurtigt som muligt. God bedring, Lenny!'

Den 27-årige tysker har blandt andet vundet etaper i alle tre grand tours - verdens største etapeløb.

I forvejen havde onsdagen ikke budt på gode nyheder for Bora-rytterne.

I Baskerlandet Rundt måtte holdet se kaptajn og indehaver af førertrøjen Primoz Roglic styrte relativt voldsomt, selvom han var i stand til at sætte sig op på sin cykel og køre videre.

Du kan læse B.T.s dom fra løbet, hvor Jonas Vingegaard og Mattias Skjelmose også er i aktion, lige her.