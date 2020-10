Et mareridt.

Sådan kan man beskrive Jakob Fuglsangs start på Giro d'Italia, der er tæt på at være den værst tænkelige.

For allerede efter første etape ser danskerens store sæsonmål endnu sværere ud at opnå efter en dårlig præstation ved enkeltstarten. Men ikke nok med det, mistede Astana-stjernen en af sine vigtigste hjælperyttere i Miguel Ángel López.

Du kan se videoen af det voldsomme styrt øverst i artiklen.

Miguel Ángel López nåede ikke engang at køre 15 kilometer af årets Giro d'italia. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Miguel Ángel López nåede ikke engang at køre 15 kilometer af årets Giro d'italia. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Den colombianske klatrer, der netop er endt som nummer seks ved Tour de France, smadrede ind i hegnet undervejs i enkeltstarten. Og det var så voldsomt, at han måtte udgå.

På et tidspunkt på ruten skulle den 26-årige rytter skifte greb fra sin enkeltstartsbøjle og ud til bremserne, men netop i det øjeblik ramte han et hul i vejen og mistede kontrollen over sin cykel.

»Miguel Ángel López er blevet taget på hospitalet til yderligere observation. Holdlægen er med ham, og han vil give en opdatering, så snart vi har alle informationer,« skriver Astanas presseansvarlige til Giro d'Italia, Nadine Pfeffer.

Dagens Giro-start må utvivlsomt bringe dårlige minder tilbage til Jakob Fuglsang, der selv styrtede på første etape af Tour de France i fjor, dog uden at udgå.

I år røg Miguel Ángel López også en tur af ruten ved Tourens åbningsetape, da han kurede ud af et sving med kursen direkte mod et skilt. Ulykken kostede dog ikke den videre deltagelse i løbet.