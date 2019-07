Det, der bare IKKE måtte ske, skete!

Det blev en mareridtsstart på årets Tour de France for den danske podiefavorit, Jakob Fuglsang (Astana), der pludselig kunne se alle sine drømme true med at forsvinde med konkurrenterne i horisonten.

Med 17 kilometer tilbage af en ellers fuldstændig udramatisk Tour-etape styrtede Fuglsang pludselig. Og med blodet silende ned langs ansigtet og med trøjen revet itu måtte Fuglsang og hans lyseblå Astana-hjælpere kæmpe indædt for at indhente feltet og de andre podiekandidater.

Efter en hidsig jagt på otte kilometer fik Fuglsang kontakt til feltet - og han slap derfor for tidstab. Men spørgsmålet er, hvor intakt kroppen er efter mødet med asfalten. Det svar får danskeren først, når han har været en tur i Tourens røntgen-vogn.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

Indtil Fuglsangs styrt havde det været en fuldstændig klassisk Tour de France-åbningsetape. Den blev skudt af sted fra den belgiske hovedstad, Bruxelles, hvor blandt andet kongefamilien, statsoverhoveder og den belgiske cykellegende Eddy Merckx sørgede for, at rytterne blev sendt ud på Tour-eventyret med stil.

Og løbet var kun lige givet frit, da den danske debutant Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) stak af fra feltet sammen med tre følgesvende.

Udbruddet nåede at vare i over 100 kilometer, og undervejs kæmpede den unge dansker indædt for at sikre sig den prikkede bjergtrøje på Tourens første bjergspurt. Men her blev han sat overlegent på plads af den belgiske hjemmebaneyndling Greg van Awermaet (CCC).

Som målstregen - også i Bruxelles - nærmede sig, begyndte feltet at hale udbryderne ind. Og med godt og vel 70 kilometer tilbage af etapen var eventyret slut for Mads Würtz Schmidt, der dog fik vist, at formen er til flere Tour-udbrud denne sommer.

Foto: Claus Bonnerup Vis mere Foto: Claus Bonnerup

Cofidis-rytteren Stephane Rossetto (Cofidis) udnyttede lidt stilstand til at komme ud og få noget tv-tid. Men sprinterholdene var i fuld kontrol, og lod aldrig den 32-årige franske tour-debutant få meget mere end halvandet minuts forspring.

Og da feltet kørte ind i Bruxelles, var der dømt fællessamling. Quick-Step-holdet med Michael Mørkøv som motor satte et hæsblæsende tempo - og i mylderet styrtede forhåndsfavoritten Dylan Gronewegen (Jumba-Visma) og rev adskillige med sig i faldet.

I hans fravær var det højst overraskende var Gronewegens hollandske hjælper Mike Teunissen (Jumbo-Visma), der sensationelt vandt massespurten og kunne iføre sig den gule førertrøje.

Touren er i gang. Med blod, drama og overraskelser.