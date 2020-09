Schweiziske Marc Hirschi tog sejren, da den udskudte klassiker Flèche Wallone onsdag blev kørt.

Marc Hirschi kan skrive endnu en imponerende sejr på cv'et.

Efter at have vundet en etape i Tour de France tidligere på måneden, snuppede den schweiziske Sunweb-rytter onsdag sejren, da Flèche Wallone med flere måneders forsinkelse blev kørt.

Hirschi var stærkest, da de store navne skulle kæmpe om sejren på den stejle Mur de Huy.

Et udbrud på fire mand kom forholdsvis hurtigt afsted. Ingen af deltagerne kunne betegnes som favoritter eller potentielle outsidere til sejren, så feltet lod dem køre afsted og opbygge et stort forspring.

Det var oppe at snuse til cirka ti minutter, inden lykkeridderne langsomt begyndte at blive hevet i land.

Det var dog først med halvanden kilometer tilbage, at den sidste udbryder - Quick-Steps Mauri Vansevenant - blev opsnappet. Kort forinden var belgieren endt i en busk efter at være røget af vejen på en lille nedkørsel kort før Mur de Huy.

Favoritterne begyndte at røre på sig med cirka 20 kilometer tilbage.

Tour de France-vinder Tadej Pogacar sendte Rui Costa afsted, men det endte i ingenting. I feltet styrede Sunweb længe tempoet på vegne af Marc Hirschi.

Rigoberto Urán åbnede for alvor finalen, da han angreb med ti kilometer tilbage og fik slået et hul. Med fremstødet overlod EF Pro Cycling med vinderhåbet Michael Woods på holdet initiativet til de andre mandskaber.

Uran og Vansevenant blev hentet for foden af Mur de Huy, og så var alt nulstillet inden finalen.

Skulder mod skulder besteg de største navne de første hundrede meter af den korte, men skrappe stigning sammen.

Richie Porte prøvede først at stikke af, men lykkedes ikke med at komme væk. Så forsøgte Michael Woods sig, men der var altså ikke nok bund i canadierens tråd. Det var der til gengæld i Marc Hirschis.

Schweizeren skruede ved 50 meter-mærket bissen på. Hirschi kom hurtigt forbi Woods og endte med at vinde med flere cykellængder. Sunweb-profilen havde overskud nok til at løfte armene i triumf, som han kørte over målstregen.

AG2R's Benoit Cosnefroy nåede at snige sig foran Michael Woods på de sidste meter.

Jonas Gregaard skulle have kørt det belgiske endagsløb for Astana. Men danskeren fortæller til TV2 Sport, at han få minutter før starten gik blev hevet ud, fordi han i stedet skal køre et andet løb.

Gregaard oplyste ikke, hvilket løb han i stedet skal køre.

