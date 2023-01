Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Cykelstjernen Nairo Quintana havde onsdag indkaldt til pressemøde, hvor den fremmødte presse forventede en dagsordenen.

Nemlig at 32-årige Quintana ville annoncere et karrierestop. Men sådan forløb det ikke.

»Jeg giver ikke op. Jeg vil fortsætte med at konkurrere – jeg vil fortsætte på cyklen, så længe min krop og mit hoved er til det,« sagde Nairo Quintana ved pressemødet ifølge flere medier, herunder Cyclingnews.

Han medgav, at rygterne om et karrierestop har svirret. Blandt andre skrev L'Équipe om rygtet.

Men han har formen, siger han – og fortsætter dermed.

Quintana blev diskvalificeret fra sommerens Tour de France, hvor han ellers havde kørt sig til en samlet sjetteplads.

Han fik desuden streget den andenplads, han sikrede på etapen til Col du Granon, hvor Jonas Vingegaard første gang satte Tadej Pogacar på plads.

Quintana afgav nemlig to test under løbet, der viste spor af det bandlyste lægemiddel Tramadol. Et middel, der er forbudt under konkurrencer.

Efterfølgende stoppede samarbejdet med Arkéa – Samsic-holdet, som han ellers lige havde forlænget med. Siden har han været uden hold.

Og det er han fortsat.

»Men jeg er en rytter, som er tilgængelig. Jeg er åben for en kontrakt hos et tophold, og det er det, jeg træner for,« lød det fra Nairo Quintana.

Han afsluttede pressemødet med at sige, at han rejser til Europa for at mødes med forskellige hold sammen med sin manager.