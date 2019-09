Danske Magnus Cort har fundet sig et nyt talent.

I år er Astana-rytteren begyndt at vise skarphed i bjergene, selvom han sædvanligt har excelleret på flade stykker og i spurter.

Søndag vandt han bjergtrøjen ved etapeløbet Tyskland Rundt, der blev vundet af belgiske Jasper Stuyven.

Bornholmeren kørte et brag af en sidste etape på løbets fjerde og sidste, hvor han var i udbrud.

Foto: BERND THISSEN

Samlet vinder han bjergtrøjen foran den italienske stjerne Vincenzo Nibali.

Danske Magnus Cort har allerede meddelt, at han forlader Astana efter nytår for at skifte til amerikanske EF Education First.

Tyskland Rundt var et godt løb set med danske briller.

Løbet bød nemlig også på en dansk etapesejr, da Kasper Asgreen vandt lørdagens etape.