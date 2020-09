Den danske cykelrytter Magnus Cort er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser hans hold, EF Pro Cycling i en pressemeddelelse. Det skriver TV 2 Sport.

»Han er blevet isoleret fra resten af holdet og de ansatte, og han kørte selv tilbage til Girona, hvor han nu er i karantæne. Samtlige ryttere og staben er blevet testet to gange - søndag og mandag - og alle resultater er negative,« lyder det fra cykelholdet.

Magnus Cort er ikke med ved årets Tour de France. I sidste uge kørte han Tirreno-Adriatico, og det var den 13. september, han blev testet positiv for coronavirus.

Cykelrytterne bliver jævntligt testet, og det samme gælder dem, der er med ved årets Tour de France.

Her fortalte arrangørerne tidligere tirsdag, at samtlige af de 785 coronatests, der blev taget søndag og mandag, havde givet et negativt resultat.

Dog har løbets direktør, Christian Prudhomme, været konstateret smittet. Det skete for en uge siden, men han er siden blevet testet endnu engang - og her var resultatet negativt.

Næste planlagte løb for Magnus Cort er VM i linjeløb. Et løb, der skal køres i Italen om små to uger, helt præcist den 27. september.