Den danske cykelrytter Magnus Cort (EF) fik en glimrende start på sæsonen i sidste uges franske etapeløb Etoile de Bessèges, hvor han blandt andet spurtede sig til en etapesejr og derudover endte på podium to gange.

Men ikke alt ved løbet tilfredsstillede Cort. I et opslag på det sociale medie Instagram undrer han sig over, at der ingen dopingkontrol var til løbet.

- Det var desværre ikke alt, der var godt i denne uge, da der ikke var nogen dopingkontrol ved løbet! Jeg forstår ikke, at det overhovedet er tilladt at have et løb på dette niveau med syv World Tour-hold til start uden dopingkontrol, skriver Cort.

Over for TV2 Sport uddyber Cort sin utilfredshed. Han henviser til, at det til de fleste andre løb er kutyme, at vinderen, førertrøjen og nogle tilfældigt udvalgte ryttere bliver testet efter etaperne.

- Jeg tror på, at dopingkontroller virker og om ikke andet har en præventiv effekt. Hvis der begynder at være mange cykelløb, hvor man ved, at der ikke er dopingkontrol, så kan man risikere, at der er folk, som spekulerer i det.

- Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har de her dopingkontroller for at sørge for, at det bliver ved med at være så ren en sport, som det er nu, siger Magnus Cort.

Efter at have sprintet sig til en første- og andenplads tidligere i løbet, afsluttede han søndag Etoile de Bessèges ved at blive en overraskende nummer to på den afsluttende enkeltstart.

