Når vejen til VM-sejr er belagt med rumraketter, dyr og teknologi.

Science-videoer og politik er en del af Magnus Corts forberedelser til Flandern Rundt.

»En af mine stærkeste sider som professionel cykelrytter er, at jeg er god til at ligge stille. Jeg har ikke så meget krudt i røven.«

Magnus Corts udmelding kan umiddelbart virke modsætningsfyldt. En cykelrytters liv består jo i høj grad af at sluge kilometerne på cyklen, men faktisk handler det også om at være god til at slappe af.

»Jeg har mange stillesiddende hobbyer. For eksempel ser jeg mange science-videoer. Rumraketter, rumrejser og andre science-ting. Det kan være noget om dyr og planter eller teknologi. Jeg sidder bare og modtager, så jeg er lidt doven,« siger cykelrytteren og griner.

Den 26-årige bornholmer er generelt bare interesseret i samfundet, der omgiver ham. Efter eget udsagn ”følger han en del med” i politik. Han er ikke medlem af nogen partier, men han erkender da, at han ikke er helt tilfreds med tidens tendenser i dansk politik.

»Det ser ikke så godt ud, rød blok er foran i meningsmålingerne. Jeg er af borgerlig overbevisning, så jeg ville blive ked af et regeringsskift,« forklarer Magnus Cort.

Faktisk har han ikke engang stemmeret i Danmark, da han ingen dansk adresse har, selvom han har et sommerhus med sin familie i hjemlandet.

Magnus Cort under Paris-Nice. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Magnus Cort under Paris-Nice. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Kontraktår

Siden 2018-sæsonen har Magnus Cort kørt for det kazakiske hold Astana, hvor danskeren er hentet ind for at brillere i spurter og endagsklassikere. Indtil videre har 2019 været godkendt for danskeren, der vandt fjerde etape i Paris-Nice, men derudover føler han, at det kunne være gået bedre.

»Formen har manglet lidt, og der har været steder, hvor jeg ikke lige har været der,« siger Magnus Cort.

»Paris-Nice var et godt resultat, og så blev jeg nummer 15 til Milano-Sanremo. Det er fint nok, men det er på ingen måde fantastisk. Faktisk er det mit dårligste resultat til Milano-Sanremo.«

Det italienske endagsløb er en af cykelsportens fem såkaldte monumenter, og tidligere er Magnus Cort endt på 8.- og 11.-pladsen.

»Det har gået mig lidt på. Især fordi det her år er kontraktår, hvor man gerne vil levere,« fortæller Magnus Cort.

Hans kontrakt med Astana udløber ved udgangen af 2019, og derfor er der ekstra pres på danskeren for at levere og forhandle sig til en ny tilfredsstillende kontrakt.

Drømte om at være Ronaldo

Da Magnus Cort var en lille dreng, var drømmen ikke at være cykelrytter. Først var det fodbold, der optog den lyshårede bornholmer.

Som alle andre drenge på hans fodboldhold drømte han om at være den nye Ronaldo, men fodbolden blev droppet, da han var ti år gammel. To år efter fik han sin første racercykel, og så blev drømmen at cykle.

Det, jeg savner mest, er, at tage ud med gutterne engang imellem. Magnus Cort

»Hele min familie er meget aktiv, så det har jeg også altid været. Begge mine forældre løb, så mine søskende og jeg har alle gået til atletik. Der har ikke rigtig været noget valg. Det startede til babysvømning, og så har det egentlig bare udviklet sig derfra,« siger Magnus Cort.

Men blev de familiære rammer nogensinde et pres? Nej, svarer han.

»Mine forældre var gode til at lade os prøve alt muligt forskelligt. Jeg har løbet rigtig meget, gået til svømning og endda også gået til skoleskak. Jeg skulle nærmest noget hver dag i flere år, da jeg boede hjemme og gik i folkeskole.«

Magnus Cort fandt dog sin egen vej. Han er den eneste, der cykler, og det førte ham til allerede at flytte hjemmefra, da han var 16 år. Derfor har han som oftest befundet sig langt væk fra familie, venner og kærester de seneste ti år.

En cykelrytters frihed

Nu bor Magnus Cort på halv tid i Andorra. Primært i de varme måneder, hvor der er lidt mildere end i hans andet hjem Girona, som ligger godt 100 km nord for Barcelona.

»I Andorra vil jeg for eksempel opholde mig meget efter klassikerne, hvor der er højde og bjerge. Så kan jeg smide et par kilo og komme i etapeløbsform,« fortæller Magnus Cort.

»Det kan jeg gøre, fordi jeg ikke har kone eller børn, som jeg ville være væk fra så mange dage om året. Jeg er ung og single, så jeg er ikke bundet på den måde. Jeg kan selv bestemme, hvad jeg gør.«

Er det bevidst, at du ikke har en kæreste i forhold til at få mere rum som cykelrytter?

»Nej, egentlig ikke. Jeg havde en kæreste indtil for 8-10 måneder siden. Vi havde været sammen halvandet år, men det passer mig fint ikke at have en kæreste. Det er på en måde nemmere, når man rejser så meget, at man ikke har en, man skal skrive med. Det kan godt være en belastning, synes jeg. Omvendt er der jo nogen, der elsker den daglige kontakt.«

Som cykelrytter er der mange ting, Magnus Cort må gå på kompromis med. Mange ting, han må ofre.

»Jeg må ofte kigge langt efter søde sager. Den dag jeg stopper, er der fandeme noget, der skal indhentes,« proklamerer Magnus Cort med et smil på læben, inden hans mine bliver seriøs igen.

»Det, jeg savner mest, er at tage ud med gutterne en gang imellem. Men heldigvis er en del af mine venner også cykelryttere, der også er flyttet fra Danmark. En del bor faktisk i Spanien og Girona, og dem kan jeg gå ud med uden for sæsonen.«

Magnus Cort vandt i sommer den 15. etape af Tour de France. Her ses han på podiet. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Magnus Cort vandt i sommer den 15. etape af Tour de France. Her ses han på podiet. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Belgisk prestige

På søndag skal en af årets helt store endagsløb køres. Måske det største. Flandern Rundt er en af cykelsportens fem monumenter, der byder på brosten, stigninger og 270 km cykelløb.

Danskerens bedste placering i løbet er nummer 20, og det er også Astana-holdets målsætning i år.

»Det er ikke vildt imponerende, men vi har heller ikke verdens stærkeste hold. Jeg vil gerne køre top-20, og det er nok mest realistisk, at det er mig eller Davide Ballerini, der gør det. Så det er min målsætning,« siger Magnus Cort.

At vinde et monument står på danskerens liste over drømmeløb, der skal vindes. Det står dog ikke først.

»Det største at vinde for mig ville være VM. Tour de France ville nok være større, men det er nok ikke realistisk,« siger Cort, der har et par ord med på vejen om nyheden om, at Jørgen Leth ikke skal dække Tour de France for TV2 til sommer.

»Jeg fik fortalt, at sidste år var kørt lidt ud på et sidespor, og at det ikke fungerede særligt godt. Jeg kan egentlig godt lide ham, men vi kan heller ikke være kede af, at Cancellara ikke kører brostensklassikere mere.«

Måske det er dog meget godt for Magnus Cort, at han ikke skal dyste med den tredobbelte vinder af Flandern Rundt på søndag.

Det må dog give danskeren bedre odds for et godt resultat, der forhåbentlig sikrer danskeren en ny kontrakt.