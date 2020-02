Dopinglægen Michele Ferrari, som orkestrerede dopingsystemet omkring Lance Armstrong, er blevet kædet sammen med Jakob Fuglsang og Astana-holdet.

Det fremgår af en hemmelig rapport fra Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), som Politiken, DR og norske VG er i besiddelse af. I rapporten fra CADF står der, at Michele Ferrari angiveligt har mødt Astana-holdet og eksempelvis var til stede ved Catalonien Rundt i fjor.

Danske Magnus Cort, som kørte for Astana i 2018 og 2019, afviser dog kategorisk ethvert kendskab til den berygtede italienske doping-doktor.

»Jeg har ikke hørt om, at han skulle have mødtes med holdet ved Catalonien Rundt. Jeg har aldrig mødt ham. Jeg aner ikke, hvordan han ser ud, eller hvad han hedder, udover at han hedder Ferrari,« siger han og fortsætter:

»Hvorfor i alverden skulle han komme til et cykelløb? Det ville være ret usmart at mødes dér. Så skulle han stå ved holdbussen og snakke? Eller komme til hotellet om aftenen. Det lyder mærkeligt.«

Magnus Cort kørte ikke selv Catalonien Rundt, men han har heller ikke hørt holdkammerater eller stab på holdet tale om, at Ferrari angiveligt skulle have været til stede.

»Nej, jeg har ikke hørt folk snakke om det på holdet. Men det vil virkelig komme bag på mig, hvis der på noget som helst cykelhold er nogen former for organiseret doping. Det tror jeg simpelthen ikke på, finder sted længere. Men der vil selvfølgelig altid være idioter, som prøver lykken.«

Selvom rapporten ikke konkluderer, at der kan etableres en forbindelse mellem Astana eller Jakob Fuglsang og Michele Ferrari, kommer nyheden som en bombe i den danske cykelverden. Ferrari har livstidskarantæne fra cykelsporten, og ved at omgås ham risikerer man to års karantæne fra cykling.

FAKTA: Hvem er dopinglægen Michele Ferrari

Michele Ferrari blev i 2012 dømt for at hjælpe cykelryttere med doping og udelukket på livstid fra al sport. Den danske cykelprofil Jakob Fuglsang blev i 2019 efterforsket af Cykelsportens Uafhængige Antidopingenhed (CADF) for forbindelse til dopinglægen Michele Ferrari. Det skriver DR og Politiken søndag. Her kan du læse mere om den italienske læge, som det er ulovligt at samarbejde med: * Michele Ferrari blev født i 1953 og er en italiensk læge og sportstræner. * Han begyndte at arbejde med cykelryttere i 1980'erne og har arbejdet med nogle af sportens største navne. * Han arbejdede også sammen med den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange. I 2012 blev Armstrong kendt skyldig i brug af doping og frataget alle syv Tour-sejre. * Ferrari blev udpeget som hovedarkitekten bag Armstrongs omfattende dopingprogram og blev idømt livstidskarantæne fra al sport. * Han blev dømt for at have organiseret Armstrongs og andre topudøveres dopingforbrug med midler som epo, blodtransfusioner og testosteron, så det typisk ikke har været muligt at spore i dopingprøver. * Det er strafbart at bruge Ferrari som rådgiver, træner eller læge, og det kan give op til to års karantæne at samarbejde med ham. * Michele Ferrari her gennem hele sin karriere nægtet sig skyldig i at hjælpe med doping. Kilder: DR, Politiken, The Sunday Times. /ritzau/

»Det er en underlig sag, da konklusionen på rapporten er, at man ikke kan etablere en forbindelse til Ferrari. Man er ikke rigtig kommet nogen vegne, og det er en ærgerlig sag. På en måde havde det været bedre, hvis vi havde fået en afklaring. Nu står man og tænker: ‘Nåh, hvad så,’« siger Magnus Cort.

Den 27-årige cykelrytter havde hørt rygter om, at Jakob Fuglsang var blevet set med den kontroversielle læge, men omvendt er der så mange rygter i cykelsporten, at de er hverdagskost. Alligevel bekymrer han sig. Ikke bare for sin tidligere holdkammerat, men også for dansk cykelsport i al almindelighed.

»Det er selvfølgelig noget lort. Specielt for Jakob. Men det kommer sikkert til at gå ud over dansk cykling generelt. Nu må vi se, hvad det bliver til. Der kommer formentlig noget fra UCI eller noget andet officielt.«

Hvad er dine tanker i forhold til Jakob? Du kender ham jo relativt godt...

Jakob Fuglsang under Tour de France 2019. Foto: GONZALO FUENTES

»Jeg tør ikke sige, hvad der er op og ned. Det må være verdens værste situation at stå i.«

Har du været i kontakt med ham, efter det kom frem?

»Jeg har ikke snakket med ham.«

Magnus Cort forlod Astana ved årsskiftet og kører nu for EF Education First.