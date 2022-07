Lyt til artiklen

Tour de France-feberen har fået et nyt ryk i danskerne med Jonas Vingegaards overtagelse af de gule førertrøje onsdag.

Torsdag var det nemlig i den grad til at se på det mytiske Alpe D'Huez, at det er en rytter med røde og hvide rødder, der fører verdens vigtigste cykelløb.

Her var massevis af danskere mødt op for at heppe på rytterne, og det blev bemærket, lyder det fra Magnus Cort.

»Jeg kan heller ikke huske, at jeg har set så mange danskere hernede. Der må virkelig være mange, der er taget herned. Specielt Vingegaard, tænker jeg, trækker godt,« siger han og tilføjer, at han da også selv fik støtte.

»Helt sikkert. Jeg kommer lidt efter Vingegaard, specielt på sidste halvdel af ruten, der har de lidt tid til at fokusere på mig igen. Der ved de jo godt, at Vingegaard for længst er forbi,« lyder det fra en den anden af Tour de Frances danske etapevindere.

De mange danskere i Frankrig kunne se, at Jonas Vingegaard igen og igen svarede tilbage på angrebene fra Tadej Pogacar, som han overtog den gule trøje fra, og Magnus Cort er ikke i tvivl om, at hans landsmand holder hele vejen til Paris.

»Ja, det tænker jeg. Det skal han nok gøre,« forklarer Magnus Cort, der selv kæmpede i feltet på endnu en hård etape.

Cort kom ind som nummer 106.

»Det gik langt bedre i dag, så det var dejligt. Varmen var hård, men der var også godt med modvind, specielt i starten af etapen. Det hjælper altid på det, så det er nemmere at sidde med på dæk,« forklarer han.

Fredagens etape er mindre hård med en kategori 2-stigning og to kategori 3-stigninger som det sværeste.