Fra næste år har Magnus Cort et nyt hold.

Danskeren skifter nemlig Astana ud med EF Education First Pro Cycling. Det oplyser holdet selv.

Magnus Cort støder til holdet fra 2020.

»Jeg har hørt gode ting om holdet, især fra Matti Breschel,« siger Magnus Cort selv til EF Educations hjemmeside, hvor danskeren også sætter flere ord på sit skifte.

»Det vigtigste for mig når jeg skal vælge hold er menneskerne, og at det er en gruppe, hvor jeg vil passe godt ind,« siger Magnus Cort.

Derudover har en anden faktor spillet ind. For holdet har base i Girona. Og danskeren kender den spanske by godt, da han i forvejen træner der meget. Samtidig bliver der snakket engelsk, og det har også betydet meget for ham.

Og hos EF Education First Pro Cycling roser de først og fremmest Magnus Corts vindermentalitet. Men også andre ting har gjort, at de har sikret sig den danske underskrift. For holdets direktør, Jonathan Vaughters, roser også Cort for at være dygtig i forskellige typer terræn, og så blev der lagt mærke til ham under årets Tour de France.

»Han kan vinde fra små grupper eller udbrud med sin hurtighed, og så er han en meget klog rytter i de taktisk komplekse situationer,« siger Jonathan Vaughters.

"Explore the world doesn’t mean traveling halfway around the world. Adventure lies around every corner." - @MagnusCort



Join us in welcoming Tour de France stage winner Magnus Cort Nielsen to his #PinkArgyle adventure.



Details https://t.co/ANrUupRPwg#exploretheworld pic.twitter.com/FGSa5GgRwO — EF Education First Pro Cycling (@EFprocycling) August 26, 2019

