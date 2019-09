Den 26. august blev det officielt, at ægteskabet mellem Astana og danske Magnus Cort når sin ende efter to år.

Danskeren skifter nemlig til EF Education First fra den 1. januar 2020, hvor han har skrevet en to-årig kontrakt.

Det betyder også, at den 26-årige bornholmer snart kører sine sidste løb for det kasakhiske mandskab. Faktisk er de lige om hjørnet, fortæller han til B.T.

»Jeg tager til Canada, og her regner jeg med, at det bliver min sidste optræden i Astana-trøjen, hvis alt går efter planen,« siger Magnus Cort.

Der har slet ikke været nogen sure miner overhovedet. Det var jeg lidt bange for. Magnus Cort om skiftet til EF Education First.

»Jeg er reserve til et par løb senere på året, men umiddelbart bliver det mine sidste løb for holdet.«

Cort rejser til Canada for at køre Grand Prix Cycliste de Quebec fredag den 13. september, hvorefter han skal deltage i Grand Prix Cycliste de Montreal søndag den 15. Og derfra hopper han formentlig ikke i Astana-dragten igen.

Cort kom til Astana 1. januar 2018 efter at have kørt for Orica GreenEDGE. Under Astana-tiden vandt han blandet andet en etape ved Tour de France i 2018, ligesom han vandt en etape i år ved etapeløbet Paris-Nice. For et par uger siden vandt han også bjergtrøjen ved Tyskland Rundt.

»Det er da lidt specielt at tænke på, at det er mine sidste løb med Astana. Men jeg synes, at det er gået overraskende glat, siden jeg meldte ud, at jeg forlod holdet,« siger Magnus Cort.

Magnus Cort vandt 15. etape i Tour de France 2018. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Magnus Cort vandt 15. etape i Tour de France 2018. Foto: KIM LUDBROOK

»Der er slet ikke blevet ændret i mit løbsprogram, selvom det i sådanne situationer godt kan ske, at man bliver kastet rundt fra løb til løb. Men der har slet ikke været nogen sure miner overhovedet. Det var jeg lidt bange for. Det hele spiller, og det er jeg glad for.«

Er du typen, der bliver følelsesladet og nostalgisk til dine sidste løb?

»Det er ikke meget. Men der er da mange ting, jeg kommer til at savne. Både ryttere og staben, som jeg rigtig godt kan lide. Det er ærgerligt at sige farvel til så mange mennesker, selvom det er mit eget valg.«

I år har Magnus Cort blandt andet kørt Paris-Nice, Schweiz Rundt og Tour de France med Astana. Sidstnævnte blev dog hverken succesfuld for danskeren eller holdet, da det store klassementshåb Jakob Fuglsang styrtede og udgik.

Også Magnus Cort havde et svært løb, da han brækkede lillefingeren allerede på fjerde etape.

Men nu gælder det altså to løb i Canada for Astana, inden Magnus Cort håber på at repræsentere Danmark til VM i Yorkshire om nogle uger.

»Jeg håber på at blive udtaget til VM, og jeg har snakket med Anders Lund (landstræneren, red.), der sagde, at han gerne ville have det endelige hold sat på mandag. Men jeg ved ikke, hvornår der bliver meldt noget ud,« siger Magnus Cort.

Danmark har otte ryttere med til VM i England, der afvikles fra den 22-29. september.