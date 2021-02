Tim Wellens endte som samlet vinder af Etoile de Bessèges. Filippo Ganna vandt søndagens enkeltstart.

Podiepladsen blev for svær at forsvare for Mads Würtz Schmidt på søndagens afsluttende enkeltstart i cykelløbet Etoile de Bessèges.

På sidstedagen faldt Mads Würtz Schmidt, som kører for Israel Start-Up Nation, fra en tredje- til en femteplads i det franske cykelløb.

Den samlede vinder blev belgieren Tim Wellens fra Lotto Soudal, som også førte løbet inden søndagens 10,7 kilometer lange enkeltstart.

Wellens blev nummer fire i kampen mod uret og forsvarede dermed førstepladsen.

Den italienske tempospecialist og verdensmester i disciplinen, Filippo Ganna, vandt enkeltstarten. Ineos-rytteren var 15 minutter om at gennemføre etapen, og det gjorde han i fornem stil.

Wellens var 29 sekunder langsommere på en fjerdeplads, men det var rigeligt til at snuppe sejren.

De øvrige podiepladser blev der til gengæld lavet om på.

Mads Würtz Schmidt endte uden for i top-20 på enkeltstarten. Han var 1 minut og 2 sekunder langsommere end Ganna og kunne ikke holde den samlede tredjeplads.

I stedet endte Mads Würtz Schmidt som samlet nummer fem - 1 minut og 20 sekunder efter Wellens i den samlede stilling.

På podiepladserne endte i stedet Michal Kwiatkowski (Ineos) på en andenplads - 53 sekunder efter Wellens.

Samlet nummer tre blev Nils Politt (Bora), der var et minut dårligere end Wellens.

Edward Theuns (Trek), som var samlet toer inden søndagens enkeltstart, røg helt ned som nummer otte.

Étoile de Bessèges var det løb, der for alvor skød den europæiske cykelsæson i gang, og der var en række større navne med i det franske etapeløb.

/ritzau/