Den danske cykelrytter Mads Würtz Schmidt har sikret sig en kontrakt med Israel Cycling Academy, som overtager World Tour-licensen fra Würtzs gamle hold Katusha.

»Jeg har egentlig været en del af det hele tiden. Jeg er en af dem, der hele tiden havde en sikker plads.«

Det siger Mads Würtz Schmidt om den nye kontrakt til B.T.

Israel Cycling Academy har fusioneret sig med Katusha, og planen er, at det israelske hold gradvist skal overtage holdet helt.

Fusionen har betydet, at der ikke har været plads til alle rytterne, der var på Katusha:

»Da det endelig faldt på plads, at Israel Cycling ville komme ind, var jeg egentlig ret rolig. Der er nogle stykker, der er blevet købt ud af deres kontrakt fra Katusha, men jeg er en af dem, som Israel Cycling rigtig gerne vil have på deres hold. De viste interesse for mig i sommer og spurgte, om jeg havde kontrakt fra næste år, så jeg ved, at de vil mig,« siger Mads Würtz.

I tiden på Katusha-holdet har Mads Würtz oplevet en del problemer, som han nu håber på at slippe for:

»Det er en hel ny ledelse og nye sportsdirektører, der kommer ind. For mig er det lidt ligesom at skifte til et helt nyt hold. Så jeg glæder mig til at se, hvordan de gør tingene, og hvordan deres kultur er. Den måde som Katusha blev styret på, har ligesom ikke fungeret. Jeg og nogle af de andre, der kommer fra Katusha, kan have en snak med de ledende folk på Israel-holdet om, hvad vi synes, der har været forkert på Katusha. Jeg tror, at det bliver rigtig godt,« fortæller Mads Würtz, inden han fortsætter:

Mads Würtz Schmidt i midten under årets Tour De France.

»Der var dårlig kommunikation, og indimellem har der også været nogle sprogbarrierer, der ikke burde have været der fra folk i toppen, som ikke har kunnet forklare sig ordentligt på engelsk, og der var manglende respekt mellem ledelsen og rytterne, fordi der var så mange ting, der gik skævt af hinanden.«

»Så har vi ikke lavet resultater i løbene, og så bliver ledelsen mere stresset, og det går ud over truppen. Det er bare en spiral, der går den forkerte vej.«

Nu starter danskeren på en frisk, og han ser frem til tiden på Israel Cycling Academy:

»Jeg fortsætter på et World Tour-hold og kommer ud at køre de allerstørste løb, og det er det vigtigste. Jeg håbede på, at det var Israel Cycling, der skulle overtage Katusha, så jeg mener, det er en god løsning, og jeg tror meget på projektet. Det er også et hold, hvor jeg kan komme ind og have en fin plads i hierarkiet.«

She said YES!I'm going to spend the rest of my life with this amazing girl. She's my rock and my comfort in all the tough times. She's the most kind and most joyful person in my life - always there with a smile and a laugh. I'm looking forward to the rest of our life@_louisedahl

I år kørte Mads Würtz Tour de France, og det er et løb, som han har fortalt de nye ejere, at han gerne vil køre igen. Men danskeren har også andre ambitioner i den nye sæson:

»Jeg håber helt klart, at jeg skal køre Touren. Jeg har allerede gjort det klart overfor dem, at jeg gerne vil køre Tour de France igen. Jeg synes også, at jeg gjorde en god figur i år, så jeg tror helt klart, at de har mig på listen til Tour de France. Men jeg ved ikke noget om det. Det er en større kabale. Det er dog en af mine ambitioner at skulle køre Touren, og det har jeg heller ikke lagt skjul på overfor dem.«

»Derudover har jeg ambitioner i klassikerne i foråret, hvor specielt Paris-Roubaix er det, jeg kigger frem mod.« slutter danskeren, der har fået en etårig kontrakt.

Mads Würtz Schmidt skal udover at køre en masse cykelløb i 2020 også giftes med sin kæreste i det nye år.