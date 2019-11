»Det forandrer alt.«

Sådan siger den tidligere cykelrytter og nuværende ekspertkommentator Rolf Sørensen om Mads Pedersens VM-titel.

Fra den ene dag til den anden er den 23-årige gut fra Midtsjælland blevet en verdensstjerne, efter han på sensationel, overraskende og fascinerende vis satte alle de tunge drenge til vægs og vandt et af cykelkalenderens mest prestigefyldte løb.

For et verdensmesterskab er lig med en mytisk, regnbuefarvet trøje, men det er også synonym med andre ting: penge, lukrative kontrakter og tilbud i massevis.

»Der har helt sikkert været øget opmærksomhed og flere, der river og trækker i Mads,« siger Kim Andersen, der er sportsdirektør på Mads Pedersens hold, Trek-Segafredo.

Blandt andet har holdets cykelsponsor Trek markedsført deres Madone-model, som Mads Pedersen vandt VM på, som verdens hurtigste cykel.

»Det udnytter de selvfølgelig 100 pct., og jeg ved ikke, hvornår de sidst har haft en verdensmester på en Trek-cykel,« siger Kim Andersen.

»Når vi er ude med holdet hos sponsorer, er det lige pludselig ham, folk venter på. Det kræver, at han er til stede på en anden måde. Nu har han også lige været i Kina til UCI-galla. Der er nogle ting, man kan sige nej til, men det kan også være svært.«

Opmærksomheden omkring Mads Pedersen tiltog nærmest i det øjeblik, han kørte over mållinjen i Harrogate, løftede armene i vejret og sank til jorden, kort efter han stod af cyklen. Han var ny verdensmester. Foto: BEN STANSALL

Ud over opmærksomheden følger en del økonomiske muligheder med, når man pludselig kan kalde sig verdensmester i cykling. Det kommer meget tidligt for unge Mads Pedersen, der bliver nødt til at finde ud af, hvilken vej han vil gå.

»Der ligger klart nogle penge lige foran døren, men der ligger også nogle lidt længere ude i fremtiden. Man må vælge, hvad man vil. Vil man tage mest muligt her og nu, eller vil man tro på sig selv og tro på, at man har en lang karriere,« forklarer Kim Andersen.

»Jeg har forsøgt at gøre mit ved at sige til Mads, at han skal sige nej til mange ting og holde det så lavt som muligt. Han er selvfølgelig nødt til at gå til noget.«

Spørger man Rolf Sørensen, er en VM-titel dog ikke nok til, at Mads Pedersen kan sikre sig økonomisk for resten af livet, selvom sejren sikrer ham en ny status.

»Det afhænger stadig af, at han har en god karriere. Hvis det hele smuldrer og går ad helvede til, hvilket jeg ikke tror, så kan man jo ikke leve på det altid. Men det er noget, du har for hele livet. Det vil helt sikkert bringe en hel masse med sig,« forklarer Rolf Sørensen, der er overbevist om, at Mads Pedersen nok skal sikre sig økonomisk.

Det er afgørende, at den unge dansker formår at finde balancen mellem at vinde cykelløb og de mange tilbud, som han nu vil få, forklarer Rolf Sørensen. For de er ikke altid lige kloge at tage imod, mener han.

»Det er meget vigtigt at lave et godt løbsprogram til Mads. Han skal ikke køre de hårde, svære cykelløb i Italien for eksempel, hvor han ikke kan sidde med på grund af store bjerge, bare fordi holdet har en italiensk sponsor i Segafredo. Det her er jo meget større, end at de bare skal have ham til Italien for enhver pris. Han skal køre det, han er god til.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Corso Sports, som repræsenterer Mads Pedersen og hjælper ryttere med at finde sponsorer og partnerskaber. Men desværre er Corso Sports ikke vendt tilbage.