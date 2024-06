Danske Mads Pedersen sejrede på 1. etape af Critérium du Dauphiné, efter at han åbnede en lang spurt.

Danske Mads Pedersen (Lidl-Trek) viste søndag lovende takter forud for sommerens Tour de France, da han på 1. etape af optaktsløbet Critérium du Dauphiné fra front spurtede sig til sejren.

Dermed tager Mads Pedersen også løbets gule førertrøje.

Danskerens holdkammerater tog på den sidste kilometer fronten, og det så for en kort stund ud til, at Lidl-Trek-mandskabet løb tør for ryttere, men Mads Pedersen startede en lang spurt.

Her var ingen konkurrenter på noget tidspunkt i nærheden af at gå forbi danskeren, der sikkert kunne strække armene i vejret, inden målstregen blev passeret.

Den irske sprinter Sam Bennett (AG2R) blev nummer to, mens Hugo Page (Intermarche) spurtede sig til tredjepladsen.

Uno-X-danskeren Magnus Cort forsøgte også at blande sig i spurten, men det det rakte kun til en tiendeplads.

Mads Pedersen signalerede tidligt, at han havde i sinde at køre for sejren.

Danskeren sendte undervejs på etapen sine holdkammerater til fronten af feltet for at køre dagens lykkeriddere ind, og 16 kilometer fra mål var det slut for dagens udbrud.

Derfra stod den på positionskamp ind mod målstregen, hvor Mads Pedersen blev afleveret perfekt i spurten og efterfølgende leverede.

Critérium du Dauphiné er et af de vigtigste forberedelsesløb inden Tour de France. Løbet strækker sig over otte etaper, hvor flere af dem er bjergrige, og slutter i næste weekend.

Ud over Mads Pedersen og Magnus Cort stiller flere andre danskere til start i løbet. Heriblandt Jakob Fuglsang (Israel Premier Tech), Andreas Kron (Lotto) og Casper Pedersen (Quick-Step).

/ritzau/