Få centimeter manglede Mads Pedersen (Lidl-Trek) for at hente sæsonens syvende sejr, da en stribe af verdens bedste cykelryttere søndag tog hul på etapeløbet Paris-Nice.

Pedersen lå længe forrest på opløbsstrækningen, men blev på de sidste meter overhalet af Visma-rytteren Olav Kooij.

På tv-billederne var det næsten umuligt at udpege en vinder, men hollænderen var ikke selv i tvivl og blev da også straks lykønsket af Pedersen.

Danskeren var blevet leveret perfekt til opløbet af holdkammeraten Jasper Stuyven, men havde lige akkurat ikke topfart nok til at holde den hurtige Visma-mand bag sig.

1. etape af det traditionsrige løb var ellers forholdsvis begivenhedsløs indtil bonusspurten med godt 17 kilometer tilbage.

Efter at have sikret sig fire bonussekunder fortsatte en af løbets favoritter, Remco Evenepoel (Quick-Step), i høj fart og fik selskab af blandt andre Matteo Jorgenson (Visma) og Egan Bernal (Ineos).

Feltet havde dog snor i den belgiske stjerne, der hurtigt blev indfanget. Men nu var der endelig tempo i løbet, og den ene rytter efter den anden måtte slippe taget i frontgruppen.

Her sad Mads Pedersen og Mattias Skjelmose helt fremme, og de to danske Lidl-Trek-ryttere kom på hårdt arbejde, da Evenepoel igen angreb på de sidste 500 meter af etapens sidste stigning.

Heller ikke denne gang lykkedes projektet for belgieren, og i stedet udnyttede Anthony Turgis (TotalEnergie) forvirringen til at køre væk.

Franskmanden havde en overgang et forspring på knap 20 sekunder, men kræfterne rakte ikke helt til at holde forfølgerne væk. To kilometer fra målstregen var eventyret slut.

Paris-Nice køres over 8. etaper og slutter 10. marts.

/ritzau/