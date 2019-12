En dansker i Tour de France iført regnbuetrikoten, som bevis på at han er regerende verdensmester.

Det er sjovt nok aldrig sket før, da vi aldrig før har haft en verdensmester i landevejscykling hos herrerne, men nu tyder det på, at vi får det at se, når den franske rundtur skal køres i 2020.

Mads Pedersen, der så flot vandt VM på en regnfuld søndag i september, er nemlig blevet kørt i stilling til at få sin Tour de France-debut næste år.

Danskerens hold Trek-Segafredo har offentliggjort, at Mads Pedersen starter sæsonen i Australien, hvor der bliver kørt Tour Down Under, og senere på året er planen så, at han skal køre Tour de France.

Mads Pedersen fik sin Grand Tour-debut i 2017, hvor han kørte Giro d'Italia, men det har altid været et mål for danskeren at køre Tour de France på et tidspunkt. Det kan du blandt andet læse mere om her.

Går alt efter planen skal den danske verdensmester støtte de to kaptajner, Richie Porte og Bauke Mollema, der kører efter det samlede klassement.

Trek-Segafredo har ellers skrevet kontrakt med den store italienske stjerne Vincenzo Nibali inden den nye sæson, men Nibali har valgt at fokusere fuldt ud på OL, hvilket betyder at han som udganspunkt skipper Touren i 2020.

Udover Tour Down Under, så skal Mads Pedersen også køre gadeløbet Schwalbe Classic i Australien, der åbner sæsonen for danskeren d. 19. januar.