Mads Pedersen har altid nægtet at bo andre steder end i lille Danmark.

Men nu har han og hustruen, Lisette, taget en stor beslutning, der ændrer deres liv markant.

For den 26-årige cykelstjerne flytter nemlig til Schweiz i november, og dermed vinker han farvel til bakkerne omkring Holbæk og siger i stedet goddag til alperne sydpå.

»Det har været en svær beslutning. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men jeg tror, det bliver meget sundt for både mig og vores forhold. Vi glæder os i hvert fald,« siger Mads Pedersen til B.T.

26-årige Mads Pedersen flytter til Schweiz. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere 26-årige Mads Pedersen flytter til Schweiz. Foto: Jonas Krøner/Byrd

Den danske Trek-rytter havde ellers svoret, at han ikke skulle bo fast i udlandet. Det fungerede ikke andre steder end på Sjælland, hvor han er født og opvokset, har han tidligere udtalt.

Én af årsagerne til den følelsesladede beslutning er dog blandt andet en længerevarende uenighed med Skat, som B.T. tidligere har kunnet fortælle.

Helt konkret ønsker Mads Pedersen at drive sin professionelle cykelgerning som en virksomhed, så han kan fratrække nogle private udgifter.

Men det vil Skat – indtil videre – ikke acceptere, og derfor har den danske stjerne anket sagen yderligere.

Mads Pedersen er aktuel med bogen 'Mads P – væddeløber og verdensmester'. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere Mads Pedersen er aktuel med bogen 'Mads P – væddeløber og verdensmester'. Foto: Jonas Krøner/Byrd

»Der er flere aspekter i vores beslutning. Jeg har haft skattesagen kørende, hvor jeg har bedt om et bindende svar, og der har jeg så i første omgang fået et negativt ét, som jeg på ingen måde er enig i. Og hele processen har bare gjort, at vi i mellemtiden har besluttet os for at få et udlandseventyr, inden vi får børn,« fortæller eksverdensmesteren.

Han indrømmer dog, at flytningen ligeledes skyldes mulighederne for at kunne score en større økonomisk gevinst på grund af et langt mindre skattetryk i Schweiz.

Er det ikke en lidt egoistisk beslutning at flytte til et andet land for at betale mindre i skat?

»Jeg ved godt, det er en egoistisk beslutning. Men det er der jo mange, der gør. Også folk, der ikke dyrker sport. Men hvis der skal gå yderligere tre år, før jeg får svar på min sag, så er min karriere jo nærmest på det tidspunkt slut.«

Men kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er et forkert grundlag at flytte på?

»Der vil altid være nogen, der ikke er enige, og jeg kan godt forstå dem, men de er også nødt til at se den anden side af det her. Jeg står mig selv nærmest, og det er mig, der knokler for de her penge.«

»Det er min karriere, mit liv og mine penge, så folk må hjertens gerne være uenige, men det ændrer ikke vores valg.«

Mads Pedersen understreger dog flere gange, at der også ligger en lidt mere privat årsag bag beslutningen om at flytte.

Mads Pedersen og hustruen, Lisette. Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Mads Pedersen og hustruen, Lisette. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

En ny tilværelse i et andet land – langt fra en masse vante projekter – skal nemlig give ham mere tid til at være sammen med sin hustru, når han ikke kører cykelløb.

Det bliver han i hvert fald tvunget til med beslutningen:

»Det har været hårdt for Lisette at sidde derhjemme alene over 200 dage om året. Især når jeg har meget om ørene og ofte ender med at prioritere forkert, når jeg endelig er hjemme i Danmark.«

»Det er bare en masse småting, der gør, at jeg ofte ender med at lave alt muligt andet end at være sammen med hende,« forklarer Mads Pedersen.

Og netop derfor er de mange timer væk fra hjemmet da også for alvor noget, som han har kunnet mærke det seneste år.

»Hun bliver – forståeligt nok – irriteret på mig, hvis jeg lige pludselig kommer hjem efter at have været væk i fire uger og så tager af sted igen næste dag. Der kan jeg godt få lidt dårlig samvittighed, men jeg har også en vis ro i, at hun ved, det ikke er noget, der altid vil være sådan.«

»Og det vidste hun jo. Det har været præmissen fra starten, og jeg ved, det lyder sindssygt egoistisk, men hele vores liv handler jo om mig og min karriere lige nu. Men den dag, jeg stopper med at cykle, så kan jeg love dig for, at det skal handle om hende,« afslutter han.