Mads Pedersen er ikke i tvivl.

»I bund og grund vil jeg gerne have, det bliver aflyst, så jeg kan få et år mere i trøjen og få de oplevelser næste år i forårsklassikerne, som jeg holder rigtig meget af,« siger han.

Til TV 2 Sport fortæller den danske verdensmester, at han af helt egoistiske grunde håber på, at der ikke køres noget VM i år. Det vil nemlig betyde, at han i så fald får ét år mere i den traditionsrige regnbuefarvede VM-trøje, som den regerende verdensmester får lov at køre én sæson i - indtil det følgende VM er afviklet.

Tidligere på ugen blev årets VM-arrangement aflyst af arrangørerne i Schweiz. Det skete, fordi udbredelsen af coronavirus i landet betyder, at det først er tilladt at afholde arrangementer med over 1.000 mennesker efter 31. september. VM-ugen skulle have været afviklet 20.-27. september.

I øjeblikket leder det internationale cykelforbund, UCI, dog efter et nyt værtsland. I Europ og på de samme datoer, lyder det.

Og lykkes det ikke, vil Mads Pedersen altså kunne køre i sin VM-trøje frem til VM 2021.

Og det vil den 24-årige dansker rigtigt gerne, fordi coronavirussen allerede har ødelagt det, der skulle have været en triumftog i regnbuetrøjen i år. Da verden blev lukket ned i marts blev også alle cykelklassikere aflyst.

Han synes, at der mangler noget til scrapbogen. Og der mangler noget, han engang kan vise sine børn.

Mads Pedersen ofejrer sin etapesejrj i Polen Rundt. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Mads Pedersen ofejrer sin etapesejrj i Polen Rundt. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

»Bare billederne af mig i trøjen på de der brostensstykker i Belgien og Frankrig var noget, jeg rigtig gerne ville have haft med. Og have de billeder resten af mit liv. Det har jeg desværre ikke lige nu. Så derfor vil jeg rigtig gerne have den næste år,« siger Mads Pedersen til TV 2 Sport.

Han understreger dog også, at han selvfølgelig vil være klar til at hjælpe de danske holdkammerater, hvis VM alligevel bliver afviklet i år. Lige som han udtrykker forståelse for, at det selvfølgelig vil gavne cykelsporten med en afvikling af mesterskaberne.

I sidste uge fik han dog mulighed for at vise trøjen frem i Polen Rundt, hvor han også vandt en etape.

Beslutningen om, hvorvidt det er muligt at holde VM et andet sted, skal tages inden 1. september. Den oprindelige rute i Schweiz lå til at favorisere klatrere, og Mads Pedersen var derfor ikke inde i billedet til en gentagelse af sidste års triumf i engelske Yorkshire.