Den danske verdensmester Mads Pedersen bliver hos Trek-Segafredo.

Cykelrytteren har forlænget sin kontrakt til og med 2022-sæsonen.

Det meddeler holdet onsdag i en pressemeddelelse, og danskeren har også selv meldt det ud på sociale medier.

I have some great news, I’m staying with @TrekSegafredo until the end of 2022! I’m super happy to share the news with you guys, and glad that @TrekSegafredo believes in me!

Hopefully some good years will come up, I’m ready to do my best. To make the @TrekSegafredo team proud pic.twitter.com/H2TpToXEb3 — mads pedersen (@Mads__Pedersen) February 5, 2020

»Det er meget vigtigt for os at få muligheden for at arbejde med Mads i yderligere et par sæsoner. Det har været hårdt arbejde, men ekstremt givende at have opdaget ham som ungt talent og udviklet ham til en verdensmester, og jeg tror på en lys fremtid,« siger holdmanager Luca Guercilena.

Med den nye kontrakt vil Mads Pedersen, der vandt VM sidste år, har været hos Trek-holdet i seks år, når aftalen udløber.

I pressemeddelelsen bliver den 24-årige dansker kaldt en nøglerytter til de kommende klassikere, og cykelrytteren har selv ambitionerne klar.

»Jeg vil blive ved med at vinde løb. Jeg vil være mere stabil og ramme tapniveauet i klassikerne, ikke kun i de store løb, men i alle løb i stedet for kun at stikke næsen frem en gang i mellem,« siger Mads Pedersen.

Han har netop fået sin sæsondebut i regnbuetrøjen ved Tour Down Under, hvor han hjalp holdkammeraten Richie Porte til at vinde den samlede sejr,

Opdateres...