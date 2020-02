Ryger en opstartssæson med hård træning i vasken på grund af coronavirus?

Torsdag offentliggjorde UAE Tour, at løbets to sidste etaper er aflyst. Det skete, efter at to italienske holdmedarbejdere fra et unavngivet hold er blevet testet positiv for coronavirus.

Det er noget, som fylder internt blandt ryttere, erkender den danske verdensmester Mads Pedersen, der selv er i Belgien med sit hold forud for Omloop Het Nieuwsblad.

»Man tænker da over det. Vi gør jo alt det, som man bliver anbefalet ikke at gøre,« siger Mads Pedersen til B.T.

Tadej Pogacar fra Team Emirates vandt 5. etape af UAE Cycling Tour, der nu er blevet aflyst.

»Man skal holde sig væk fra flyrejser og store menneskemængder. Jeg har været ude at flyve i dag (torsdag, red.) og til sponsorarrangement. Lige nu er det vigtigste at holde sig rask.«

Virussen har allerede aflyst et Formel 1-løb og flere fodboldopgør, og nu er store forårsløb som Flandern Rundt og Paris-Roubaix pludselig truet, hvis sygdommen spreder sig i cykelfeltet.

»Det fylder da over aftensmaden, når man hører om det, der sker i UAE for eksempel. Så snakker man da lidt om det, det kan vi ikke komme udenom,« siger Mads Pedersen, der dog hverken er bekymret, nervøs eller spændt.

Torsdag aften fik han sammen med resten af Trek-Segafredo en briefing om tilstandene ved det nu aflyste løb i Emiraterne.

Mads Pedersen er ikke med til cykelløb i Emiraterne, men tænker over spredningen af coronavirussen.

Nu vil fremtiden vise, om det bliver aktuelt for den 24-årige dansker at forholde sig til sygdommen.

Alligevel synes verdensmesteren ikke, at man skal overdrive.

»Det er jo ikke værre for os, end det er for alle andre. Det handler bare om at forblive rask. Men der er jo bare det her aspekt med, at vi gør nogle ting, som man bliver anbefalet ikke at gøre lige nu. Vi skal passe endnu mere på,« mener Mads Pedersen.

Indtil videre er 83.373 blevet smittet med coronavirus. 36.545 er kommet sig, mens 2.858 har mistet livet på grund af sygdommen.